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El Museo Gurvich impulsó un taller para reconstruir y ampliar el legado artístico de Ernesto Vila

La actividad reunió a diversos participantes interesados en profundizar la cronología del artista a partir del libro Sobras de arte incompletas

Matilde Lombardi, Cecilia Barboza y Paula Rodríguez.&nbsp;

Matilde Lombardi, Cecilia Barboza y Paula Rodríguez. 

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Valentina Weikert
Lucía Napoli, Macarena Montañez, Eugenia Ravera y Marinee Dourron.&nbsp;

Lucía Napoli, Macarena Montañez, Eugenia Ravera y Marinee Dourron. 

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Valentina Weikert
Gabriela Speranza y Rebeca Riva-Zucchelli.

Gabriela Speranza y Rebeca Riva-Zucchelli.

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Valentina Weikert
Linng Cardozo.&nbsp;

Linng Cardozo. 

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El jueves 11 se realizó en el Museo Gurvich­ la primera clase del taller gratuito y colectivo de ampliación, complementación e intercambio con base en la cronología de la trayectoria artística de Ernesto Vila (Montevideo 1936-2025) publicada en el libro Sobras de arte incompletas de Ernesto Vila (Pozodeagua, 2025).

Durante dos jornadas, en el taller se trabajó sobre la base de esa cronología, analizando, ampliando y complementando la información existente, sumando datos y aportando contexto al período comprendido entre el ingreso de Vila al Taller Torres García y su regreso al Uruguay en 1972 luego del “periplo Europeo”.

Entre los objetivos planteados se propuso activar la cronología a través de múltiples capas: vínculo con otros artistas y disciplinas, acontecimientos políticos, movimientos culturales e instituciones. Otro objetivo fue incorporar relatos personales de quienes vivieron ciertos momentos históricos que atravesaron la vida de Vila, y conectar momentos de su vida y obra con la cronología de José Gurvich. A su vez, situar ambas trayectorias en el contexto histórico, cultural y social de Uruguay y el mundo.

Los participantes recibieron previamente la cronología publicada, de modo de llegar al taller con información previa y la posibilidad de buscar y sumar materiales en la primera actividad. Se trabajó con materiales de archivo y diversas publicaciones, y se otorgó un certificado de participación a los asistentes.

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