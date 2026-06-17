El Museo Gurvich impulsó un taller para reconstruir y ampliar el legado artístico de Ernesto Vila

El jueves 11 se realizó en el Museo Gurvich la primera clase del taller gratuito y colectivo de ampliación, complementación e intercambio con base en la cronología de la trayectoria artística de Ernesto Vila (Montevideo 1936-2025) publicada en el libro Sobras de arte incompletas de Ernesto Vila (Pozodeagua, 2025).
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Durante dos jornadas, en el taller se trabajó sobre la base de esa cronología, analizando, ampliando y complementando la información existente, sumando datos y aportando contexto al período comprendido entre el ingreso de Vila al Taller Torres García y su regreso al Uruguay en 1972 luego del “periplo Europeo”.
Entre los objetivos planteados se propuso activar la cronología a través de múltiples capas: vínculo con otros artistas y disciplinas, acontecimientos políticos, movimientos culturales e instituciones. Otro objetivo fue incorporar relatos personales de quienes vivieron ciertos momentos históricos que atravesaron la vida de Vila, y conectar momentos de su vida y obra con la cronología de José Gurvich. A su vez, situar ambas trayectorias en el contexto histórico, cultural y social de Uruguay y el mundo.
Los participantes recibieron previamente la cronología publicada, de modo de llegar al taller con información previa y la posibilidad de buscar y sumar materiales en la primera actividad. Se trabajó con materiales de archivo y diversas publicaciones, y se otorgó un certificado de participación a los asistentes.