La película argentina ‘Homo Argentum’, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, llega a Disney+

Desde su estreno en Argentina, Homo Argentum logró una convocatoria masiva en los cines, que alcanzó los casi 2 millones de espectadores. Tras el éxito en su país de origen y en toda América Latina, y su proyección en el Festival Internacional de Cine de Roma con una fuerte ovación, el filme se podrá ver en streaming.
Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Homo Argentum se caracteriza por una estructura narrativa que interpela al espectador y por una mirada crítica sobre la sociedad. Está compuesta por 16 minipelículas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de personajes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.