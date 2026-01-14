¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La película argentina ‘Homo Argentum’, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, llega a Disney+

Tras haber sido éxito de taquilla en Argentina, el filme protagonizado por Guillermo Francella se podrá ver en streaming

Homo Argentum
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Desde su estreno en Argentina, Homo Argentum logró una convocatoria masiva en los cines, que alcanzó los casi 2 millones de espectadores. Tras el éxito en su país de origen y en toda América Latina, y su proyección en el Festival Internacional de Cine de Roma con una fuerte ovación, el filme se podrá ver en streaming.

Homo Argentum Guillermo Francella

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Homo Argentum se caracteriza por una estructura narrativa que interpela al espectador y por una mirada crítica sobre la sociedad. Está compuesta por 16 minipelículas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de personajes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

Leé además

guillermo francella interpreta a 16 personajes distintos en ?homo argentum?
Recomendado

Guillermo Francella interpreta a 16 personajes distintos en ‘Homo Argentum’

Por Redacción Galería
Los directores de cine argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Costumbres argentinas

Cohn y Duprat: “Lo peor para una película es ir a dormir a una sala de cinearte con tres viejos mirándola”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guillermo Francella en Homo Argentum.
Estreno

‘Homo Argentum’ o 16 maneras de darles la espalda al cine y al humor

Por Pablo Staricco

Estreno: viernes 16 de enero en Disney+.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados

Jennifer Lawrence llevó un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton.

Los ‘looks’ más comentados de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Por Redacción Galería
Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Por María Inés Fiordelmondo Blaires