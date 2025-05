La pizza sin un trozo que cambió la industria de los videojuegos: el Pac-Man cumple 45 años

Iwatani ha dicho que pensó en un juego amigable que podría atraer tanto a hombres como a mujeres y a niños. ”Muchas (jugadoras) tenían la tendencia de escapar de los juegos de laberintos, pensando que iban a ser muy difíciles para ellas. Ese es el motivo por el que decidí hacer el fondo del laberinto de color negro y las paredes de azul neón, de modo que el laberinto se fundiese con el fondo y redujera la impresión de que en realidad es un laberinto. También hice que cuando Pac-Man se come a los fantasmas después de tomar el power up (estos) apareciesen de color azul para que no se tuviera la sensación de que los estaba matando. Esto se hizo para que los padres viesen que era seguro dejar a sus hijos jugar”, dijo en una entrevista a la revista Hobby Consolas, cuando su creación cumplió 40 años.

AFP__20231002__579183288__v2__HighRes__ComicConInternational2016GeneralAtmosphereAnd.jpg El Pac-Man trascendió en mucho los límites del videojuego en la cultura popular AFP

El juego era fácil, intuitivo y adictivo. Era innovador en el hecho de que no habían tiros ni corría sangre. La “muerte” del Pac-Man era más divertida que traumática, y los fantasmas que se devoraba —una vez tomada la píldora mágica que potenciaba en un tiempo limitado su energía— no daban miedo. De hecho, tenían nombre: Akabei, Pinky, Aosuke y Guzuta, que en el mercado anglosajón se tradujeron en Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Pronto comenzaron a verse muchas mujeres y niños en las colas interminables que se formaban para jugar un rato pasando pantallas y pantallas (256 en total) y batiendo récords de puntuación.

La popularización del nombre también es cómica. La romanización de Paku es Puck, que en inglés suena “pac”. Pero Puck se prestaba para el chiste fácil (fuck, quizá sea el término anglosajón que menos traducción necesita). Por lo tanto, se decidió llamarlo Pac.

Como suele pasar con los productos de éxito, no solo el “comecocos” (como se lo conoció en España) adquirió fama. Los fantasmas también demostraron tener trascendencia propia: Blinky es el rojo cazador que a cada pantalla aumenta su velocidad y es el de más temer; Inky es el azul estratega que suele combinarse con el anterior para emboscarlo; Pinky es rosado y se anticipa a los movimientos del Pac-Man; mientras Clyde sería algo así como el infaltable bobo de la película, que solo logra su objetivo si se choca con él.

El éxito del Pac-Man fue tal que al año siguiente surgió la primera de sus secuelas (que en total superan las 50), Ms. Pac-Man, que no era sino una versión femenina de la cabeza comilona, con moño, labios pintados y un ojo cerrado. Le seguirían otros, con mayor o menor suceso, como Super Pac-Man, Baby Pac-Man, Pac-Man Plus, Pac-Land o las versiones aniversario o 3D. Sería tan exitosa la versión para Atari como la del juego de caja o la serie de dibujos animados. Su último protagónico fue en la película de 2015 Pixels, en la que es uno de los villanos. Con la comercialización de merchandising de todo tipo y realización de convenciones y eventos en torno a él, ya es una figura convertida en un ícono pop, mucho más allá del mundo restringido de los juegos de video.

“Ahora que miro atrás, al diseño del juego, sinceramente no creo que haya nada que pudiera cambiar o quitar y que hiciese mejor el juego. Desde la perspectiva de equilibrio del juego, los túneles, el algoritmo, la relación de velocidad de Pac-Man respecto a los fantasmas y más cosas están equilibradas casi a la perfección. Lo que también es algo notable es que no tuvimos que recortar el diseño por razones técnicas, de modo que incluso siendo una coincidencia, no creo que se pudiera haber hecho mejor. Hablando de esto, el nivel 256 es simplemente el final del juego, de modo que tampoco es algo que cambiaría”, dijo Iwatani en la entrevista antes citada. El Pac-Man es como la sonrisa de la Mona Lisa en la pintura, no hay que tocarle nada, así está perfecto.