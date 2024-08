Videojuegos, gestión de medios y el desarrollo de una isla: tres usos de blockchain en Uruguay

La tecnología que estaba detrás de la cripto —que con el paso del tiempo cotizaría a más de US$ 70.000— le parecía “revolucionaria” porque hacía que las decisiones financieras fueran descentralizadas y no recayeran en unos “pocos”.

Ese concepto es el que está detrás de la tecnología blockchain, la cadena de bloques que funciona como una base de datos con registros que no se borran nunca. En la de Bitcoin se almacenan datos de “debe” y “haber” que permiten saber quién es el poseedor de la cripto más conocida. Pero para Rodríguez eso no era suficiente. Para sus intereses era más apropiado Ethereum, una cadena pública, de libre acceso, que se basa en los contratos inteligentes y permite crear criptoactivos —como Ether— y también desarrollar aplicaciones. Se trataba de una tecnología que ya lo había conquistado y, con Ethereum, lograba unir sus intereses. Rodríguez comenzó con el desarrollo de contratos inteligentes, pasó a trabajar en una start up que utilizaba blockchain y conoció el juego Axie Infinity, que lo inspiraría para desarrollar uno de los primeros proyectos en esta cadena de bloques del país.