Llega al cine ‘El padre del año’, protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis

La vida de Andy Goodrich da un vuelco cuando su mujer ingresa en un centro de rehabilitación y él queda a cargo de sus hijos gemelos de nueve años. Sobrepasado por sus nuevas responsabilidades, Goodrich acudirá a su hija mayor para que lo ayude a convertirse en el padre que ella jamás tuvo. De eso se trata El padre del año, una película dirigida por Hallie Meyers-Shyer.
