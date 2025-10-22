¡Hola !

Llega al cine ‘El padre del año’, protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis

La comedia sobre paternidad está dirigida por Hallie Meyers-Shyer y cuenta en su reparto con nombres como los de Andie MacDowell y Michael Urie

Michael Keaton y Mila Kunis en El padre del año.

FOTO

Diamond Films
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La vida de Andy Goodrich da un vuelco cuando su mujer ingresa en un centro de rehabilitación y él queda a cargo de sus hijos gemelos de nueve años. Sobrepasado por sus nuevas responsabilidades, Goodrich acudirá a su hija mayor para que lo ayude a convertirse en el padre que ella jamás tuvo. De eso se trata El padre del año, una película dirigida por Hallie Meyers-Shyer.

Los protagonistas de este filme son Michael Keaton y Mila Kunis. Completan el reparto Andie MacDowell, Michael Urie y Carmen Ejogo.

