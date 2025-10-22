¡Hola !

Life Cinemas 21 exhibirá solo películas de terror hasta Halloween

Del jueves 23 al viernes 31 de octubre, las salas de Life Cinemas de 21 de Setiembre y Ellauri serán sede del Festival de Terror y Sangre

Goodboy, uno de los estrenos del Festival de Terror y Sangre.

Goodboy, uno de los estrenos del Festival de Terror y Sangre.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El terror es uno de los géneros más vistos en el mundo: millones de espectadores llenan cada año las salas en busca de sustos y adrenalina.

Uruguay se suma a esa tendencia con el nuevo Festival de Terror y Sangre, que promete catarsis colectiva, risas nerviosas, gritos y “mucha mucha sangre”, según la organización.

Las salas de Life Cinemas ubicadas en el cruce de 21 de Setiembre y Ellauri serán la sede del primer festival uruguayo en el que un cine clausura sus puertas durante más de una semana para dedicarse solo a un género.

Terror en Shelby Oaks
Terror en Shelby Oaks, de Chris Stuckmann, es otro de los estrenos del festival.

Terror en Shelby Oaks, de Chris Stuckmann, es otro de los estrenos del festival.

El Festival de Terror y Sangre reunirá más de 20 películas entre estrenos y clásicos. Además de las funciones, la programación incluye diferentes actividades, como invocaciones, rituales, charlas y otras experiencias diseñadas para fanáticos.

Desde el equipo de Marketing de la cadena de cines lanzaron un Abono Satánico de 666 pesos por tres entradas (un guiño directo a los amantes del género), el Maldito Abono, que por 1.666 pesos permite el acceso a seis funciones, y el Abono Bestial, con entradas para todas las funciones a 6.666 pesos; los dos últimos también traen un kit temático y otras sorpresas.

La programación completa y el acceso a abonos y entradas están disponibles en la web www.terror.com.uy

