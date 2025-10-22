Life Cinemas 21 exhibirá solo películas de terror hasta Halloween

El terror es uno de los géneros más vistos en el mundo: millones de espectadores llenan cada año las salas en busca de sustos y adrenalina.
Del jueves 23 al viernes 31 de octubre, las salas de Life Cinemas de 21 de Setiembre y Ellauri serán sede del Festival de Terror y Sangre
Uruguay se suma a esa tendencia con el nuevo Festival de Terror y Sangre, que promete catarsis colectiva, risas nerviosas, gritos y “mucha mucha sangre”, según la organización.
Las salas de Life Cinemas ubicadas en el cruce de 21 de Setiembre y Ellauri serán la sede del primer festival uruguayo en el que un cine clausura sus puertas durante más de una semana para dedicarse solo a un género.
El Festival de Terror y Sangre reunirá más de 20 películas entre estrenos y clásicos. Además de las funciones, la programación incluye diferentes actividades, como invocaciones, rituales, charlas y otras experiencias diseñadas para fanáticos.
Desde el equipo de Marketing de la cadena de cines lanzaron un Abono Satánico de 666 pesos por tres entradas (un guiño directo a los amantes del género), el Maldito Abono, que por 1.666 pesos permite el acceso a seis funciones, y el Abono Bestial, con entradas para todas las funciones a 6.666 pesos; los dos últimos también traen un kit temático y otras sorpresas.
La programación completa y el acceso a abonos y entradas están disponibles en la web www.terror.com.uy