  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Festival Detour celebra el cine emergente y el terror se apodera de una sala

    En Italia, la investigadora Georgina Torello recibió un galardón por su trabajo sobre el cine silente

    Cuatro cuentos cortos, película de Adrián Biniez.

    Cuatro cuentos cortos, película de Adrián Biniez.

    FOTO

    Difusión
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Festival Detour celebra el audiovisual emergente con estrenos y rescates de películas

    La 13ª edición del Festival de Cine Nuevo Detour, que inició el pasado viernes 10, continúa su programación hasta este domingo 19 en varias salas. La agenda de este jueves 16 incluye la avant première de Cuatro cuentos cortos, la nueva película de Adrián Biniez, a las 20.00 horas en la Sala Zitarrosa. También, dentro del ciclo De Buenas a Primeras, se proyectará Bolivia (2001) de Israel Adrián Caetano a las 21.10 en Cinemateca Uruguaya, en una exhibición en 35 milímetros. Quienes busquen descubrir nuevas voces podrán ver, a las 21.30 en la Sala Camacuá, la película El fin de las rectas, codirigida por Camila Alarcón, Marcia Borba, Anaclara Mancebo y Camila Perera. Mañana viernes 17 tendrá lugar la proyección de Alma mater (2005) de Álvaro Buela, que celebra sus 20 años, a partir de una digitalización realizada por el Archivo General de la Universidad de la República. Como cierre, el domingo 19 se realizará una función al aire libre en la plaza España que incluirá el largometraje Anina y el más reciente trabajo de Alfredo Soderguit, Los carpinchos.

    El terror se apodera de un cine en su totalidad con el Festival de Terror y Sangre

    Desde el 23 y hasta el 31 de octubre inclusive, el cine Life 21 (21 de Setiembre y Ellauri) queda “clausurado” para cualquier género que no sea el terror: alberga por primera vez el Festival de Terror y Sangre. La muestra reunirá más de 35 películas entre estrenos, como La virgen de la tosquera y Camina o muere, y clásicos, como El resplandor. Los abonos temáticos, que incluyeron el Satánico a $ 666, ya están agotados. Las entradas pueden conseguirse en terror.com.uy.

    Leé además

    De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia y gerente de Programación Mauro Aschero.
    Cine

    El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

    Por Felipe Barbeito
    la serie documental sobre martin scorsese se presento en el festival de cine de nueva york
    Première

    La serie documental sobre Martin Scorsese se presentó en el Festival de Cine de Nueva York

    Por Redacción Galería

    Investigadora uruguaya recibe en Italia galardón mundial de cine silente

    Georgina Torello, ganadora del Premio Jean Mitry
    Georgina Torello (centro) recibió el Premio Jean Mitry.

    Georgina Torello (centro) recibió el Premio Jean Mitry.

    La académica Georgina Torello fue distinguida con el premio Jean Mitry 2025 en las Giornate del Cinema Muto de Pordenone, Italia, el pasado 10 de octubre. El reconocimiento, considerado el más prestigioso en su área, destaca su contribución fundamental al estudio y la preservación del cine silente en América Latina. Torello, profesora de la Universidad de la República, es autora del libro La conquista del espacio: cine silente uruguayo (1915-1932) y cofundadora del Grupo de Estudios Audiovisuales (Gesta).

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone. 

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires