El Festival Detour celebra el cine emergente y el terror se apodera de una sala

En Italia, la investigadora Georgina Torello recibió un galardón por su trabajo sobre el cine silente

Festival Detour celebra el audiovisual emergente con estrenos y rescates de películas La 13ª edición del Festival de Cine Nuevo Detour, que inició el pasado viernes 10, continúa su programación hasta este domingo 19 en varias salas. La agenda de este jueves 16 incluye la avant première de Cuatro cuentos cortos, la nueva película de Adrián Biniez, a las 20.00 horas en la Sala Zitarrosa. También, dentro del ciclo De Buenas a Primeras, se proyectará Bolivia (2001) de Israel Adrián Caetano a las 21.10 en Cinemateca Uruguaya, en una exhibición en 35 milímetros. Quienes busquen descubrir nuevas voces podrán ver, a las 21.30 en la Sala Camacuá, la película El fin de las rectas, codirigida por Camila Alarcón, Marcia Borba, Anaclara Mancebo y Camila Perera. Mañana viernes 17 tendrá lugar la proyección de Alma mater (2005) de Álvaro Buela, que celebra sus 20 años, a partir de una digitalización realizada por el Archivo General de la Universidad de la República. Como cierre, el domingo 19 se realizará una función al aire libre en la plaza España que incluirá el largometraje Anina y el más reciente trabajo de Alfredo Soderguit, Los carpinchos.

El terror se apodera de un cine en su totalidad con el Festival de Terror y Sangre Desde el 23 y hasta el 31 de octubre inclusive, el cine Life 21 (21 de Setiembre y Ellauri) queda “clausurado” para cualquier género que no sea el terror: alberga por primera vez el Festival de Terror y Sangre. La muestra reunirá más de 35 películas entre estrenos, como La virgen de la tosquera y Camina o muere, y clásicos, como El resplandor. Los abonos temáticos, que incluyeron el Satánico a $ 666, ya están agotados. Las entradas pueden conseguirse en terror.com.uy.