El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

El festival cumple 20 ediciones ininterrumpidas desde su primera edición en 2002

De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y&nbsp;Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia&nbsp;y gerente de Programación Mauro Aschero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Andrea Bellolio,&nbsp;gerenta de&nbsp;Marketing de&nbsp;Montevideo&nbsp;Shopping&nbsp;Carolina de&nbsp;León y jefe&nbsp;comercial y&nbsp;experiencias&nbsp;del Movie&nbsp;Center Felipe&nbsp;Chetrit.

FOTO

Adrián Echeverriaga
- Gerente de Operaciones del Movie Center Maxi Gonzatto y Agustina Mangado.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De la embajada de México: Valentina Starcovich y Cecilia Sánchez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se realizó la apertura del Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic), que comienza este jueves 9, en el Movie de Montevideo Shopping. La función inaugural estuvo marcada por la proyección de La Máquina: The Smashing Machine.

Este festival, que cumple 20 ediciones ininterrumpidas, se ha consolidado como una de las principales instancias culturales de la ciudad. Desde su primera edición en 2002, ha exhibido más de 800 películas provenientes de diversos países y ha convocado a más de 100.000 espectadores, convirtiéndose en un puente entre la audiencia local y propuestas cinematográficas que no siempre llegan a la cartelera comercial.

El objetivo de Monfic es claro: promover y difundir producciones audiovisuales nacionales e internacionales, generando espacios de intercambio entre realizadores, actores y público. Su aporte a la cultura se refleja tanto en la diversidad de títulos presentados como en el acercamiento a nuevas miradas y narrativas.

La noche de apertura contó con la presencia de autoridades del shopping, representantes del mundo del cine e invitados especiales, quienes disfrutaron de un cóctel y un espacio de encuentro antes del inicio de la función.

El festival se llevará adelante del jueves 9 al miércoles 15 de octubre, con una programación que promete ofrecer lo mejor del cine contemporáneo, reafirmando a Montevideo como una capital abierta al mundo audiovisual.

