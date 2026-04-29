Llega al cine ‘El diablo viste a la moda 2’, la secuela que ya es fenómeno de taquilla
Dos décadas después, El diablo viste a la moda 2, que ya es un fenómeno de tanquilla, presenta a una veterana Miranda Priestly (Meryl Streep) lidiando con la decadencia de la revista Runway ante el auge digital
Hay películas que arrasan en taquilla incluso antes de su estreno. El fenómeno Barbie en 2023 fue superado este año por El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la comedia convertida en ícono de la cultura pop protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que ya se posiciona como número 1 en 60 países.
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Dos décadas después, el filme presenta a una veterana Miranda Priestly (Streep) lidiando con la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Obligada a buscar financiación, se enfrenta con su exasistente Emily (Emily Blunt), convertida en una poderosa ejecutiva, con quien compite por ingresos publicitarios. Andy (Hathaway), en tanto, regresa a la revista, ahora contratada como editora de contenidos, con el desafiante objetivo de modernizarla y así salvarla de la profunda crisis. Stanley Tucci, por su parte, repite el icónico papel como Nigel Kipling, director de arte de Runway.
La película se centra en la lucha de poder, la sostenibilidad de un medio que no encuentra una salida a su inevitable declive y el retiro de Miranda, su eterna cabeza creativa.
En 2006, El diablo viste a la moda no solo fue una de las películas más taquilleras, sino que también obtuvo dos nominaciones a los Oscar a Mejor actriz para Streep y Mejor actriz de reparto para Blunt, además de múltiples reconocimientos en vestuario y guion.
Al estrenarse la secuela, las primeras reacciones de los críticos destacan el carisma del elenco y su vigencia sobre la mirada de los medios contemporáneos.
El desarrollo de este proyecto empezó formalmente en julio del 2024, cuando los cuatro actores principales confirmaron su participación, con el regreso asegurado de David Frankel en la dirección y de Aline Brosh McKenna en la producción. Quien no aparece es Adrien Grenier en el personaje de Nate, pareja (ahora ex) de Andy. Aunque al principio el actor manifestó su descontento por no haber sido contactado, el director luego reveló que se había planeado un cameo, pero se descartó debido a problemas de agenda. Pero nuevas historias —también amorosas— esperan a Andy en esta película que ya es todo un éxito.