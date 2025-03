Una noche histórica para el cine independiente y para Brasil: 'Anora' y 'Aún estoy aquí' triunfan en los Premios Oscar

Su película Anora no solo se llevó el premio a Mejor película, sino que fue la gran triunfadora de la velada, obteniendo cinco galardones: Mejor película, entregado a Baker y los productores Alex Coco y Samantha Quan; Mejor actriz, con una sorpresiva victoria de Mikey Madison sobre la favorita Demi Moore; y tres premios más para Baker: Mejor guion, edición y guion original.

Lo de Anora era previsible según los pronósticos, aunque no por eso menos sorprendente. Coco, uno de sus productores, destacó la hazaña vinculada al carácter alternativo de la película: "Hicimos esta película con US$ 6 millones de dólares, filmando en locaciones de Nueva York y con un equipo de 40 personas (...) Si están intentando hacer cine independiente, por favor, no se detengan. Lo necesitamos. Esto es la prueba".