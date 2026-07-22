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Lo mejor del cine gallego se podrá ver en Life Cultural Alfabeta

Largometrajes y documentales finalistas y premiados en los Premios Mestre Mateo, el máximo reconocimiento de la Academia Gallega del Audiovisual, se verán en un ciclo que empieza el miércoles 22

As Liñas Descontinuas.

As Liñas Descontinuas.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Life Cultural Alfabeta será sede del Ciclo Mestre Mateo Cinema Galego 2026, una iniciativa que invita a ver lo mejor del cine gallego. A partir del 22 de julio y hasta el 9 de setiembre, cada miércoles habrá una cita con largometrajes y documentales finalistas y premiados en los Premios Mestre Mateo, el máximo reconocimiento de la Academia Gallega del Audiovisual.

La programación empieza el miércoles 22 de julio con As Liñas Descontinuas, sigue el 29 de julio con Ao Son da Nova Regueifa, y el 5 de agosto con Sirât, la celebrada película nominada al Oscar a Mejor película internacional y ganadora del Premio del Jurado en Cannes. El 12 de agosto el ciclo continúa con la proyección de Deuses de Pedra, el 19 de agosto con Antes de Nós y el 26 con O Silencio Herdado. El 2 de setiembre se proyectará San Simón, mientras que el 9 será el turno de 360 Curvas.

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Sirât.

Sirât.

Entradas en venta en Life Cinemas a 200 pesos. Los socios de entidades gallegas tienen entrada libre, previa inscripción en su institución y hasta completar cupo (por más información escribir a delegació[email protected]).

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