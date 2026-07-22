Lo mejor del cine gallego se podrá ver en Life Cultural Alfabeta

Life Cultural Alfabeta será sede del Ciclo Mestre Mateo Cinema Galego 2026, una iniciativa que invita a ver lo mejor del cine gallego. A partir del 22 de julio y hasta el 9 de setiembre, cada miércoles habrá una cita con largometrajes y documentales finalistas y premiados en los Premios Mestre Mateo, el máximo reconocimiento de la Academia Gallega del Audiovisual.
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La programación empieza el miércoles 22 de julio con As Liñas Descontinuas, sigue el 29 de julio con Ao Son da Nova Regueifa, y el 5 de agosto con Sirât, la celebrada película nominada al Oscar a Mejor película internacional y ganadora del Premio del Jurado en Cannes. El 12 de agosto el ciclo continúa con la proyección de Deuses de Pedra, el 19 de agosto con Antes de Nós y el 26 con O Silencio Herdado. El 2 de setiembre se proyectará San Simón, mientras que el 9 será el turno de 360 Curvas.
Entradas en venta en Life Cinemas a 200 pesos. Los socios de entidades gallegas tienen entrada libre, previa inscripción en su institución y hasta completar cupo (por más información escribir a delegació[email protected]).