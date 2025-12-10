Los oráculos y su reinvención como herramientas accesibles, lúdicas y reflexivas para todos

Con el auge del mundo místico, los mazos de cartas —tanto de tarot como de oráculos— han ganado un enorme protagonismo. Sus ilustraciones de autor, las temáticas extravagantes, las estéticas cada vez más cuidadas y una oferta casi infinita en el mercado los convierten en objetos tentadores incluso para quienes no se consideran tan espirituales. La gran diferencia entre estas dos disciplinas (si así se las puede llamar) está en que para usar un oráculo no se necesita un conocimiento previo ni estudios, como sí pasa con el tarot, que funciona con un sistema simbólico mucho más complejo y extenso.
Los oráculos existen desde el inicio de los tiempos. En la Antigüedad formaban parte de rituales sagrados destinados a consultar a los dioses, conocer señales del futuro o para recibir un consejo. Más cerca en la historia, el cine infantil nos dejó referencias, como la bola de cristal o el temido espejo mágico de la bruja de Blancanieves. Esas imágenes cargadas de misterio —y a veces de oscuridad— hicieron que el concepto oráculo fuera visto con respeto, miedo o prejuicio. Sin embargo, la industria mística moderna se encargó de darle un giro más amable, accesible y estético. Hoy, los oráculos se presentan asociados a elementos cotidianos con frases inspiradoras, ilustraciones delicadas y packagings tan lindos que ni dan ganas de abrirlos. Se transformaron en una herramienta lúdica, reflexiva y hasta terapéutica, que cualquiera puede usar para conectar con un mensaje o simplemente para tener un momento de reflexión, tanto personal como entre amigos.
Entrar a una librería o a una tienda espiritual y enfrentarse a la sección de mazos puede ser abrumador. La variedad es enorme: oráculos de animales, de ángeles, de almas, de plantas medicinales, de dioses mitológicos, de mujeres empoderadas, del universo, de afirmaciones positivas… la lista parece no terminar nunca. La mayoría incluye un mazo de cartas y un librillo con instrucciones, descripciones o mensajes más profundos. Algunos priorizan lo visual, otros lo introspectivo, otros lo espiritual, y en algunos casos parecen ser más un juego que algo místico. Por eso, elegir “el correcto” es más una cuestión de intuición que de reglas: cuál te atrae, cuál te da curiosidad, cuál te hace sentir algo al verlo. Y, si no, preguntar también es una opción.
El ritual
Usar un oráculo es muy simple. Una vez abierto el mazo, muchas personas recomiendan hacer una limpieza energética para “resetearlo” o “hacerlo propio”. Esto puede hacerse sahumando con intención de purificación (puede ser pasando el humo del palo santo sobre las cartas). Luego se baraja el mazo mientras se piensa en una pregunta, una situación, una emoción o una inquietud. No hace falta que sea una duda existencial: también sirve para pedir un mensaje del día o un consejo general. Luego se extrae una carta —si se cae alguna al barajar, también deberíamos prestarle atención— y se lee el mensaje. Algunos oráculos incluyen la frase directamente en la carta, otros muestran palabras clave, símbolos o números que luego deben buscarse en el libro para obtener una interpretación más profunda. El resultado puede ser una reflexión, una guía, una frase que justo necesitábamos o simplemente un momento de conexión con uno mismo. Esa es la magia del oráculo: no pretende adivinar el futuro, sino ofrecer un instante de claridad. También es necesario decir que el mensaje puede no hacerle sentido y, en ese caso, se desestima, o como se dice en el rubro, se deja ir. Para los curiosos de este mundo, a continuación va una selección de algunos mazos disponibles en librerías para poder adentrarse en el mundo místico y, por qué no, regalar en Navidad.
Astrología herbal
Este oráculo tiene como propósito unir lazos entre la sabiduría curativa de las plantas y sus regentes astrológicos. El librillo que acompaña el mazo describe las aplicaciones medicinales tradicionales, los usos ceremoniales, los mensajes espirituales, los animales guía y sus significados simbólicos asociados.
55 cartas y libro guía, de Adriana Ayales, ilustraciones de Joséphine Klerks, 1.300 pesos.
El oráculo del destino
Este mazo centrado en la quiromancia —la práctica de leer las manos— combina símbolos evocadores, referencias arquetípicas y elementos astrológicos. Sus ilustraciones llenas de color ayudan a la interpretación, que además se puede consultar en el librillo.
50 cartas y manual, edición Azzurra D’Agostino, ilustraciones de Paola Vecchi, 1.500 pesos.
La sabiduría de los ancianos
Este mazo conecta con la sabiduría indígena que se ha ido abriendo paso a lo largo del tiempo para entender la vida de una manera distinta. Pretende conectar con la madre tierra y la ancestralidad, quienes con sus enseñanzas han contribuido a tender un puente entre lo espiritual y lo físico.
44 cartas y libro guía, de Shawn Leonard, ilustraciones de Tracey Metallic y Aaron Googoo, 1.300 pesos.
Oráculo de la rosa
Este oráculo conecta la sabiduría ancestral y la energía sanadora de la flor, con las estaciones cambiantes de la vida y la voz del alma. Sus ilustraciones en tonos pastel, su empaque innovador y los mensajes breves en sus cartas lo hacen una buena opción para entrar en este mundo.
44 cartas y libro guía, por Rebecca Campbell, ilustraciones de Katie-Louise, 1.500 pesos.
Oráculo mágico
Este oráculo tiene un formato distinto. Es un libro pequeño pero extenso con el que, a partir de un ritual simple, se puede recibir un mensaje al abrir una página al azar. Es una guía para responder preguntas existenciales y tiene algunas invitaciones a la reflexión.
513 páginas, de Samra Haksever, 1.200 pesos
Animal espiritual
Uno de los packagings más atractivos del mercado, con una cubierta plateada simulando la piel de reptil, lo tiene este oráculo, que explora los misterios del espíritu animal —reales y míticos— aplicados a la naturaleza humana.
63 cartas y libro guía, escrito e ilustrado por Kim Krans, 2.500 pesos.