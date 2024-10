Los preparativos y ensayos del Ballet Nacional del Sodre para el estreno de Cenicienta

Los bailarines danzan de malla, medias y pollerines. Aún no hay vestuarios ni indicio alguno de ese mundo mágico que en pocos días los rodeará en el escenario. Sin embargo, no hace falta ser un bailarín o entendido en el tema para entrar enseguida en la conocida historia contada en clave de ballet. En este pequeño fragmento de ensayo se ve a la bailarina Yasmin Lomondo­ moverse en forma claramente antiballet­: no estira los pies, se desplaza a veces con zancadas y brusquedad y en su rostro se dibuja una sonrisa engreída que denota una mezcla entre arrogancia y envidia. Los movimientos de la bailarina Careliz Povea son similares­, pero­ su expresión compasiva, sin embargo, contrasta con la crueldad de Lomondo. No caben dudas: se trata de las hermanastras. La segunda, a diferencia del cuento original de 1967, es la “hermanastra buena”, un personaje que aparece en la versión de la película de Disney de 2015, en la que se inspiró Marcia Haydée­ para crear esta coreografía para el Ballet de Santiago en 2018.