Ionesco en el tablado: vuelve ‘Murga madre’, la obra teatral que redefinió la mística del carnaval

Vuelve un clásico del siglo XXI. Murga madre , la obra de Pablo Pinocho Routin y Edú Pitufo Lombardo, dirigida por Fernando Toja, se presentará el jueves 12 y el viernes 13 en la sala Campodónico de Teatro El Galpón.

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A 24 años de su estreno, el espectáculo que ganó en 2002 el Florencio al Musical, y que acumula más de 700 funciones en Uruguay y una decena de países, mantiene su presencia en la escena uruguaya todos los años. Estas dos funciones serán a las 21, con entradas en venta en RedTickets.

Escrita por Routin, con canciones originales de Lombardo e interpretadas por ambos, Murga madre es una obra teatral que toma a la murga, su imaginario, su poética y su mística como universo alegórico para contar una historia sin tiempo ni espacio ni nombres propios.

En clave de farsa con una atmósfera ligada al absurdo de Eugène Ionesco y Samuel Beckett, los dos innominados personajes se instalan en una especie de limbo creativo, en el que evocan situaciones y hechos del pasado local, construyen los del presente e imaginan los futuros, todo en relación con la murga y el carnaval. No mencionan ni aluden a ningún artista ni agrupación conocida, sino que construyen un espacio alegórico completamente abstraído de cualquier coordenada.

En estos años la obra se presentó en varias oportunidades en el Sodre y el Solís, con un coro murguero cantando en vivo. En Uruguay giró por todo el país y en el exterior se presentó en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, México, Ecuador, Estados Unidos, España, Suecia y Dinamarca.

En esta oportunidad, la puesta en escena será con banda sonora grabada y basada en los dos intérpretes que encarnan, al decir de Toja, a “dos seres que parecen habitar un lugar suspendido, unidos por fragmentos de recuerdos y por la memoria de algo que fueron, o que todavía son”. Para el director, en Murga madre, “la murga aparece como memoria y territorio emocional, como aquello que permanece cuando todos los demás parecen haberse borrado”.

Consultado por Búsqueda sobre la génesis de la obra, Toja respondió: “Murga madre fue primero una fiesta de inspiración y creación durante un año de ensayo en el que nació una hermandad con Pitufo y Pinocho. Justo estrenamos un mes después del fallecimiento de mi madre, algo muy simbólico para mí. En estos años los tres vimos crecer a nuestros hijos, que pasaron de niños a adultos. Es un espectáculo que nos ha acompañado en buena parte de nuestra vida”.

Las seis canciones que componen la banda sonora de esta obra, interpretadas por ambos artistas y la murga Contrafarsa, se transformaron en un clásico de la canción murguera, con temas emblemáticos como Bien de al lado, No hay más cocoa, El cuplé, Qué casualidad, Noche fallida y el tema que, en clave de milonga, da nombre al espectáculo y al disco, publicado en numerosas ediciones por MMG y hoy disponible en plataformas.