Marzo con eme de música y mujeres: otra edición del ciclo Marea 7M de Sala Zitarrosa

Un encuentro al aire libre que combina música, visibilidad y compromiso en el marco del Día Internacional de la Mujer
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El sábado 7 de marzo, la antesala del Día Internacional de la Mujer se celebra en la explanada extendida desde Sala Zitarrosa hacia la plaza Fabini, donde tendrá lugar una nueva edición de Marea 7M, el ciclo que desde hace seis años pone el foco en las mujeres y disidencias de la música.
Entre las 19 y las 23.30 horas, con entrada libre y al aire libre, el centro de la ciudad se vuelve escenario y declaración, porque Marea no es solo una grilla, es un gesto político cultural que busca visibilizar a las artistas y trabajadoras del sector, a la vez que pone sobre la mesa las inequidades de género que atraviesan la industria musical local.
La programación de 2026 propone un recorrido sonoro diverso: abre RØCIO (19 h), sigue la argentina Maggie Cullen (20 h), luego Papina de Palma (20.30 h), Julieta Rada (21.30 h) y el cierre festivo será de Kumbiaracha (23 h). La conducción estará a cargo de Kristel Latecki, y en paralelo a los shows habrá feria gastronómica.
Entrada gratuita. Plaza Fabini. Sábado 7 de marzo, 19 a 23.30 h.