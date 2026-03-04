¡Hola !

Marzo con eme de música y mujeres: otra edición del ciclo Marea 7M de Sala Zitarrosa

Un encuentro al aire libre que combina música, visibilidad y compromiso en el marco del Día Internacional de la Mujer

Julieta Rada forma parte del ciclo Marea 7M de Sala Zitarrosa; su show está previsto para las 21.30 h del 7 de marzo.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El sábado 7 de marzo, la antesala del Día Internacional de la Mujer se celebra en la explanada extendida desde Sala Zitarrosa hacia la plaza Fabini, donde tendrá lugar una nueva edición de Marea 7M, el ciclo que desde hace seis años pone el foco en las mujeres y disidencias de la música.

Entre las 19 y las 23.30 horas, con entrada libre y al aire libre, el centro de la ciudad se vuelve escenario y declaración, porque Marea no es solo una grilla, es un gesto político cultural que busca visibilizar a las artistas y trabajadoras del sector, a la vez que pone sobre la mesa las inequidades de género que atraviesan la industria musical local.

La programación de 2026 propone un recorrido sonoro diverso: abre RØCIO (19 h), sigue la argentina Maggie Cullen (20 h), luego Papina de Palma (20.30 h), Julieta Rada (21.30 h) y el cierre festivo será de Kumbiaracha (23 h). La conducción estará a cargo de Kristel Latecki, y en paralelo a los shows habrá feria gastronómica.

Kumbiaracha Antel Arena_4.5.25_PH_ MauriRodriguez_1117
Orquesta Kumbiaracha es una banda integrada por 12 músicas uruguayas que fusiona géneros bailables de Latinoamérica.

Orquesta Kumbiaracha es una banda integrada por 12 músicas uruguayas que fusiona géneros bailables de Latinoamérica.

Entrada gratuita. Plaza Fabini. Sábado 7 de marzo, 19 a 23.30 h.

