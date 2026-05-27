Misión Platos: Redalco se propone garantizar 1.200.000 platos en una campaña de tres días

La organización sin fines de lucro Redalco se propuso garantizar 1.200.000 platos de comida en tres días para quienes lo necesiten a través de su campaña de recaudación solidaria Misión Platos.
Con esta campaña, la ONG busca movilizar a la población frente a las toneladas de alimentos que se desperdician a diario, mientras miles de familias no acceden a una alimentación adecuada
La organización sin fines de lucro Redalco se propuso garantizar 1.200.000 platos de comida en tres días para quienes lo necesiten a través de su campaña de recaudación solidaria Misión Platos.
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Así, Redalco busca movilizar a la población frente a las toneladas de alimentos que se desperdician a diario, mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Concretamente, en Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras en condiciones aptas para consumir, y son 250.000 las personas que enfrentan inseguridad alimentaria.
Redalco se dedica a rescatar estos alimentos, provenientes tanto de chacras de productores como de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), para destinarlos a organizaciones sociales como merenderos, Caif, refugios y hogares, entre otras 400 organizaciones sociales, a través de las que se alcanzan unas 50.000 personas.
Se podrá colaborar con la campaña Misión Platos del 5 al 8 de junio a través de www.misionplatos.com con tarjeta de crédito o débito; a través de Paypal, dirigido a [email protected]; por transferencia bancaria, a la cuenta BROU a nombre de Red de Alimentos Compartidos CA $ 0011785506-00003 o CA U$S 0011785506-00002; en redes de cobranza Abitab colectivo nº 109649 y Redpagos colectivo nº 70447; o con Prex: 20879870.