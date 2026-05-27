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Misión Platos: Redalco se propone garantizar 1.200.000 platos en una campaña de tres días

Con esta campaña, la ONG busca movilizar a la población frente a las toneladas de alimentos que se desperdician a diario, mientras miles de familias no acceden a una alimentación adecuada

Redalco recoleccion (1)
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La organización sin fines de lucro Redalco se propuso garantizar 1.200.000 platos de comida en tres días para quienes lo necesiten a través de su campaña de recaudación solidaria Misión Platos.

Así, Redalco busca movilizar a la población frente a las toneladas de alimentos que se desperdician a diario, mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Concretamente, en Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras en condiciones aptas para consumir, y son 250.000 las personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

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Se podrá colaborar con la campaña Misión Platos del 5 al 8 de junio a través de www.misionplatos.com con tarjeta de crédito o débito; a través de Paypal, dirigido a [email protected]; por transferencia bancaria, a la cuenta BROU a nombre de Red de Alimentos Compartidos CA $ 0011785506-00003 o CA U$S 0011785506-00002; en redes de cobranza Abitab colectivo nº 109649 y Redpagos colectivo nº 70447; o con Prex: 20879870.

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