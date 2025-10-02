MNAV inaugura nueva gestión con tres exposiciones

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), en el Parque Rodó, inicia una nueva etapa bajo la dirección de Roxana Fabius, con la inauguración simultánea de tres exposiciones que renuevan la propuesta museográfica.
El Museo Nacional de Artes Visuales inicia la gestión de Roxana Fabius con tres muestras: Al descubierto: Colección MNAV; Barradas: Acuarelas en vibración y Paisajes: Evocación y realidad
El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), en el Parque Rodó, inicia una nueva etapa bajo la dirección de Roxana Fabius, con la inauguración simultánea de tres exposiciones que renuevan la propuesta museográfica.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La exposición Al descubierto: Colección MNAV presenta una nueva selección de obras del acervo del museo. Con el objetivo de poner al descubierto obras de escasa exhibición en los últimos años, el equipo curatorial seleccionó más de 150 obras de dibujantes, pintores, grabadores, escultores, tapicistas y ceramistas, entre otros, generando miradas renovadas y combinaciones inesperadas. Producto de este trabajo, la exposición triplica la participación de artistas mujeres en la exposición de la colección permanente.
Paisajes: Evocación y realidad conforma una sección temática dentro de la colección del MNAV enriquecida por algunas piezas en préstamo, reuniendo obras de artistas que a lo largo de los años han representado el paisaje natural de Uruguay, los entornos habitados y el territorio, entendidos como elementos que influyen fuertemente en la idiosincrasia del país.
La muestra Barradas: Acuarelas en vibración propone un recorrido por el universo vibracionista del artista Rafael Pérez Barradas, una de las estéticas más singulares de las vanguardias históricas, recuperando la vitalidad de sus exposiciones plásticas, literarias y escénicas. Su obra está marcada por la experimentación constante y por el frenesí creativo de cafés, tertulias y calles.
Al descubierto: Colección MNAV y Paisajes: Evocación y realidad, desde el viernes 3 de octubre, a las 19 horas, hasta mayo de 2026. Barradas: Acuarelas en vibración, hasta el 9 de noviembre. Martes a domingo de 13 a 20 horas. Entrada gratuita.