MNAV inaugura nueva gestión con tres exposiciones

El Museo Nacional de Artes Visuales inicia la gestión de Roxana Fabius con tres muestras: Al descubierto: Colección MNAV; Barradas: Acuarelas en vibración y Paisajes: Evocación y realidad

Caligrama 5 de Amalia Polleri forma parte de la exposición Al descubierto: Colección MNAV.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La exposición Al descubierto: Colección MNAV presenta una nueva selección de obras del acervo del museo. Con el objetivo de poner al descubierto obras de escasa exhibición en los últimos años, el equipo curatorial seleccionó más de 150 obras de dibujantes, pintores, grabadores, escultores, tapicistas y ceramistas, entre otros, generando miradas renovadas y combinaciones inesperadas. Producto de este trabajo, la exposición triplica la participación de artistas mujeres en la exposición de la colección permanente.

