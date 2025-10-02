MNAV inaugura nueva gestión con tres exposiciones

El Museo Nacional de Artes Visuales inicia la gestión de Roxana Fabius con tres muestras: Al descubierto: Colección MNAV; Barradas: Acuarelas en vibración y Paisajes: Evocación y realidad

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), en el Parque Rodó, inicia una nueva etapa bajo la dirección de Roxana Fabius, con la inauguración simultánea de tres exposiciones que renuevan la propuesta museográfica.

La exposición Al descubierto: Colección MNAV presenta una nueva selección de obras del acervo del museo. Con el objetivo de poner al descubierto obras de escasa exhibición en los últimos años, el equipo curatorial seleccionó más de 150 obras de dibujantes, pintores, grabadores, escultores, tapicistas y ceramistas, entre otros, generando miradas renovadas y combinaciones inesperadas. Producto de este trabajo, la exposición triplica la participación de artistas mujeres en la exposición de la colección permanente.

Las glicinas, Pedro Blanes Viale Las glicinas, de Pedro Blanes Viale. MNAV

Paisajes: Evocación y realidad conforma una sección temática dentro de la colección del MNAV enriquecida por algunas piezas en préstamo, reuniendo obras de artistas que a lo largo de los años han representado el paisaje natural de Uruguay, los entornos habitados y el territorio, entendidos como elementos que influyen fuertemente en la idiosincrasia del país.

la taza de café, Rafael Barradas La taza de café, de Rafael Barradas. MNAV