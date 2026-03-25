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Moda y vida urbana en el Montevideo del siglo XX

La exposición del Museo Histórico Cabildo propone descubrir la historia detrás de cada pieza y adentrarse en la vida de los habitantes de la ciudad de un siglo atrás

moda siglo xx montevideo 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante el siglo XX, Montevideo transformó su fisonomía y sus formas de habitarla. La ciudad se expandió, se trazaron las principales avenidas y se levantaron grandes edificios. La rambla, las plazas, los parques, los bares, las galerías y los teatros se transformaron en espacios públicos donde socializar y disfrutar del ocio. Todo eso trajo cambios también en la vestimenta de sus habitantes, marcando una época.

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Antes de que la ropa se comprara lista para usar y las vidrieras expusieran sus modelos homogéneos y con talles tiránicos, vestirse era un proceso social que implicaba espera, es decir, el tiempo suficiente para que el sastre o la modista pudiera confeccionar la prenda solicitada. Frente al consumo acelerado y las modas descartables de hoy, aquella espera constituía un valor simbólico.

moda siglo xx montevideo

La exposición Montevideo, moda y vida urbana en el siglo XX, del Museo Histórico Cabildo, invita a la pausa, a descubrir la historia detrás de cada personaje y a sentir el aroma de la tela recién cortada.

Desde el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 11 a 17 h, en el Museo Histórico Cabildo. Entrada libre.

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