¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Entre música y memoria: homenaje a Diego Fonsalía en el chalet La Pinduca

Punta del Este fue escenario de un reencuentro que convocó a periodistas de todo el país

Horacio Correa, Sergio Puglia, Elena Tejeira y Álvaro Vasile.&nbsp;

Horacio Correa, Sergio Puglia, Elena Tejeira y Álvaro Vasile. 

FOTO

Ruben Oroz, Carlos Bradford, Janet Andrada y Óscar Valdez.

Ruben Oroz, Carlos Bradford, Janet Andrada y Óscar Valdez.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Legado Producciones, grupo que trabajó junto con Diego Fonsalía por dos décadas, organizó un sunset para periodistas en el chalet La Pinduca. Colegas de distintos departamentos de Uruguay llegaron hasta el barrio Beverly Hills de Punta del Este para un reencuentro en homenaje al relacionista público fallecido hace dos años.

Fonsalía cerraba cada temporada con una fiesta dedicada a los profesionales que cubrían el verano en el balneario. El equipo que lo acompañó durante tantos años decidió continuar con su tradición y convocó a la caída del sol para recordarlo a través de emotivos testimonios.

Leé además

Directores de Vinos del Mundo Andrés Toscanini y Nino Deicas.
Vitivinicultura

Vinos del Mundo celebró Vendimia en la Ciudad con la cosecha del Albariño 2026 en Punta del Este

Por Katherine Kilian
Santiago González y Romina García.
Deporte en comunidad

Mucho más que una moda: el 'running' crece y se organiza

Por Felipe Barbeito
El sol marca el ritmo de su vida, al igual que marcó el de su padre, y el de Casapueblo.
Historias vivas

Beba Páez, la hija menor de Carlos Páez Vilaró, siente que el alma de su padre “está por todas partes”

Por Rosana Zinola

La música, a cargo de Óscar Valdez, Nay Camilo y Álvaro de León, dio paso a la ceremonia, donde Alfredo Etchegaray rememoró las fiestas para los medios realizadas en el balneario desde los años 70, y Sergio Puglia dedicó unas palabras a Fonsalía y celebró la continuidad de estos encuentros.

Selección semanal
Hospital Policial

Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

Por Redacción Búsqueda
Diputados

Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

Por Nicolás Delgado
Mercado laboral

BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Heber Vera, histórico peluquero del Prado: “Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo”

Heber Vera, histórico peluquero del Prado: “Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo”

Por Federica Chiarino Vanrell
La Esmeralda: el agreste y extenso balneario de Rocha que crece sin multitudes

La Esmeralda: el agreste y extenso balneario de Rocha que crece sin multitudes

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Da Haus.

Cuatro nuevas opciones gastronómicas en Punta del Este para probar este verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
Todo sobre curling: el deporte más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno
Video

Todo sobre 'curling': el deporte más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage