Entre música y memoria: homenaje a Diego Fonsalía en el chalet La Pinduca

El Legado Producciones, grupo que trabajó junto con Diego Fonsalía por dos décadas, organizó un sunset para periodistas en el chalet La Pinduca. Colegas de distintos departamentos de Uruguay llegaron hasta el barrio Beverly Hills de Punta del Este para un reencuentro en homenaje al relacionista público fallecido hace dos años.
Fonsalía cerraba cada temporada con una fiesta dedicada a los profesionales que cubrían el verano en el balneario. El equipo que lo acompañó durante tantos años decidió continuar con su tradición y convocó a la caída del sol para recordarlo a través de emotivos testimonios.
La música, a cargo de Óscar Valdez, Nay Camilo y Álvaro de León, dio paso a la ceremonia, donde Alfredo Etchegaray rememoró las fiestas para los medios realizadas en el balneario desde los años 70, y Sergio Puglia dedicó unas palabras a Fonsalía y celebró la continuidad de estos encuentros.