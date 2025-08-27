¡Hola !

Música para volar vuelve a Uruguay con versiones de temas de Soda Stereo, Charly García y Fito Páez

Obras cumbres del rock argentino es el nuevo espectáculo de Música para volar que llega a la Sala Zitarrosa, en el que interpretan clásicos de este género con arreglos para cuerdas y vientos

José Matteucci, Julieta Sciasci, Bruno Moreno y Alexis Thompson hacen Música para volar

José Matteucci, Julieta Sciasci, Bruno Moreno y Alexis Thompson hacen Música para volar

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El grupo Música para volar vuelve a Uruguay con su espectáculo titulado Obras cumbres del rock argentino, en el que interpretarán canciones de Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, en versiones únicas que incluyen arreglos originales para cuerdas y vientos. La propuesta es un recorrido por composiciones emblemáticas de cuatro de los más grandes artistas de la música popular latinoamericana, vinculadas a través de una línea narrativa que incluye, además de los elementos musicales, una puesta audiovisual impactante y emotiva.

En cada show de Música para volar, las canciones se van entrelazando en momentos que permiten redescubrir el repertorio mediante interpretaciones que combinan la sonoridad de una banda de rock, con voces, guitarras, teclados, bajo y batería, con la sutileza y poderío de instrumentos como el violín, violoncello, trompeta, saxos y trombón.

Música para volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz y Bruno Moreno en piano, quien además se encarga de componer los arreglos orquestales y de cámara de los shows. Formada en 2012 en la ciudad de Rosario, la banda realiza giras por toda Argentina y otros países con sus diferentes espectáculos sinfónicos, de cámara y eléctricos, en los que abordan repertorios diversos, interpretando obras de grandes referentes del rock latinoamericano.

