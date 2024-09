Se cumplen 40 años del disco debut de Soda Stereo, la banda de rock argentino liderada por Gustavo Cerati

Hace apenas una semana y con la promesa de salida de un tema inédito de aquel lejano 1984, se cumplieron 40 años del debut discográfico de Soda Stereo . Aquel disco, plagado de aires ska, reggae y new wave, no permitía vislumbrar claramente la masividad a nivel latino y global que vendría después, pero sí que Soda era una banda sólida, con personalidad y músicos competentes en sus instrumentos. Y que desde un comienzo tenían el éxito comercial entre ceja y ceja.

Desde un comienzo, Soda Stereo compartió escenario con otras bandas emergentes del under porteño, entre ellas Sumo, Los Twist y Los Encargados. Y desde un comienzo también, la apuesta del guitarrista y cantante Gustavo Cerati, el bajista Héctor Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti era hacer una música que sonara actual (tan actual como la new wave que explotaba en el mundo anglo) y que al mismo tiempo cuidara mucho la imagen de los músicos. No en vano Cerati estudiaba publicidad en aquel entonces. Por supuesto, esta faceta hizo que muy rápidamente Soda fuera considerado un grupo “cheto”, aunque el propio Cerati no estaba del todo incómodo con la definición.