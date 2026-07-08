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Netflix estrena una nueva adaptación de ‘La casa de la pradera’, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder

La serie, que estrena sus primeros ocho episodios en Netflix el 9 de julio, propone una mirada más realista sobre la vida en la frontera estadounidense

La casa de la Pradera (4)

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Casi medio siglo después de que la familia Ingalls conquistara a millones de espectadores, La casa de la pradera vuelve a la pantalla chica con una nueva adaptación. La serie retoma los emblemáticos libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder con la intención de acercar esta historia a una nueva generación, pero sin perder la esencia que convirtió a la producción original en un clásico de la televisión. La trama sigue a los Ingalls en su viaje desde los bosques de Wisconsin hasta las praderas de Kansas, donde deberán construir un hogar desde cero y enfrentarse a los desafíos de la frontera estadounidense del siglo XIX: un territorio marcado por el clima extremo, las enfermedades, los incendios y los animales salvajes.

Detrás del proyecto está Rebecca Sonnenshine (La asistenta, The Vampire Diaries y The Boys), quien apuesta por una versión más cercana a los libros y menos idealizada que la de la serie original, emitida entre 1974 y 1983. Aunque el elenco cambia por completo —con Alice Halsey como Laura, Luke Bracey como Charles Pa Ingalls y Crosby Fitzgerald como Caroline Ma Ingalls—, el corazón del relato permanece intacto. Los lazos familiares, la solidaridad y la capacidad de encontrar esperanza incluso en las circunstancias más adversas vuelven a ocupar el centro de una historia que marcó a varias generaciones.

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Para quienes crecieron con la inolvidable serie protagonizada por Michael Landon, será una oportunidad para rencontrarse con personajes entrañables desde una mirada renovada. Y para quienes nunca la vieron, esta nueva versión ofrece una puerta de entrada a uno de los grandes relatos familiares de la televisión, ahora con un tono más contemporáneo y una mayor fidelidad al universo creado por Wilder.

Disponible en Netflix.

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