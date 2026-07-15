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Olivia Wilde dirige ‘La invitación’, una comedia con Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton

En la nueva película de Wilde como directora, una cena entre vecinos se transforma en una comedia incómoda y explosiva

Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz en La invitación.

Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz en La invitación.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cuando una pareja atraviesa una crisis, invitar a cenar a los vecinos puede no ser la mejor idea. Ese es el punto de partida de La invitación, la nueva película dirigida por Olivia Wilde, una comedia de humor incómodo que lleva al extremo las tensiones cotidianas hasta convertir una velada doméstica en un verdadero campo de batalla emocional. Con un elenco encabezado por Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, el filme explora, entre diálogos afilados y situaciones absurdas, qué ocurre cuando la convivencia empieza a resquebrajarse.

Wilde define su película como una “comedia de horror social” y la compara con un “¿Quién teme a Virginia Woolf? en la era de Esther Perel”. La combinación resume bien el espíritu de la historia: relaciones de pareja, inseguridades, egos y ansiedad social llevados al límite. Rodada en 35 mm y concebida a partir de un proceso creativo muy cercano al del teatro, La invitación encuentra su mayor virtud en las actuaciones y en la química de sus cuatro protagonistas. “No creo que haya nada más divertido que la incomodidad atroz y el absurdo de los seres humanos intentando aparentar que tienen el control”, asegura la directora.

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