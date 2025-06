Para leer en julio: una reedición de Agatha Christie, maternidades nazis y relaciones modernas

La próxima vez que te vea te mato, de Paulina Flores

la proxima vez que te vea te mato (2).jpg Anagrama, 196 páginas, 790 pesos

Javiera se va de Chile para estudiar Literatura en Barcelona, o ese era el pretexto para su destino: conocer a Manuel­, un bajista peruano que le abre la puerta al mundo de las relaciones no monógamas. Las otras, las que son solo de a dos, se plantean como programadas, obsoletas, un tedio que inevitablemente terminará en engaño. ¿Ya no hay lugar para lo que Javiera entiende como amor? ¿Ya nadie se atreve a sentir? Inseguridades, las relaciones del siglo XXI y el retrato de una generación que quedó en la bisagra. ¿Qué duele más, la pérdida de un amante o la pérdida de una patria? La novela de Flores habla de migración, precariedad económica, choque cultural y también de poliamor, celos devastadores, la fantasía de cometer un crimen romántico y el vértigo emocional de los vínculos que no terminan por definirse.