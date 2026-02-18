¡Hola !

Por primera vez, llega a Uruguay la artista flamenca Fuensanta la Moneta

La bailarina española dará un show acompañada de ocho bailarines y exponentes de la música flamenca tanto locales como regionales

Fuensanta La Moneta
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La bailarina de flamenco y coreógrafa española Fuensanta la Moneta llega por primera vez a Uruguay para dar un espectáculo junto con exponentes uruguayos y regionales del género en el Auditorio Vaz Ferreira (Sodre).

En Gala flamenca, un cuerpo de ocho bailarines —entre ellos Noel Rebufello, Alex Novo y Pía Arriola— danzarán al ritmo de la guitarra flamenca de Maikel Pereyra, la percusión de Joaquín Bértola y el canto de Nicolás Narváez y Álvaro González.

La pasión por el flamenco de Fuensanta la Moneta se despertó en la niñez. Se formó en cursos con varios de los mejores maestros, como Javier Latorre, Mario Maya y Carmen Cortes, mientras era requerida para actuar en galas organizadas por cadenas de radio y televisión. Tenía 16 años la primera vez que bailó en Madrid, cuando varios críticos la catalogaron como la gran promesa del flamenco, y no se equivocaron.

Jueves 26 de febrero a las 20.30 h en Auditorio Vaz Ferreira (Sodre). Entradas a 900 pesos por Tickantel.

