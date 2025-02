Premios Oscar 2025: anfitrión, presentadores, shows musicales y todo lo que se sabe hasta ahora

O’Brien condujo los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Antes de su carrera como presentador, trabajó como guionista de Saturday Night Live y también de Los Simpson. En la actualidad conduce su propio podcast de entrevistas, llamado Conan O’Brien Needs a Friend (Conan O’Brien necesita un amigo).