¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Cuando pensamos en Brasil pensamos en playas, caipirinhas y carnavales. También en alguna postal barrial, como la del Pelourinho de Bahía, o Lapa y las favelas de Río, y en ese verde amazónico de la mata atlántica. Lo que es poco común es que vengan a la cabeza imágenes de sierras, tradiciones ítalo-alemanas y muchos parques temáticos al mejor estilo de un Orlando latinoamericano.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Así es Gramado y Canela, el polo turístico más importante de Río Grande del Sur (RS) metido entre las montañas y con tintes europeos, sin perder el toque de extravagancia, alegría y color característico de Brasil.

Paseos todo el año Cuando la playa se toma vacaciones: el turismo alternativo de la nueva región este

El último año, el número de uruguayos que lo visitó aumentó más de un 50% (en 2023 recibieron casi 11.000 y en 2024 más de 16.000), lo que ubica al país en la cima del ranking de los que eligen estas ciudades como destino de vacaciones.

Popular entre las familias por tratarse del lugar más temático de Brasil y tener una interminable oferta de actividades para todos los gustos y edades, este destino ideal para exteriores de 15 y propuestas de casamiento, rodeado de valles, morros cubiertos de araucarias, hortensias azules y un clima que despista, está de moda.

Gramado y Canela, separadas por solo siete kilómetros, son ciudades pequeñas que se recorren fácilmente en 15 minutos y están a dos horas tanto de Porto Alegre, capital del estado en el que se encuentra, como de la zona vinícola más importante de Brasil, localidades de raíces italianas como Farroupilha, Carlos Barboza, Garibaldi y Bento Gonçalves.

Fundada por inmigrantes europeos en el siglo XIX —alemanes al sur y el pueblo itálico al norte—, toda esta zona combina tradiciones culturales y gastronómicas. Leyendas germanas, cuero y calzados, con chocolate, cerveza y queso, así como vino, pasta, café espresso y espectáculos teatrales y de ópera. Todo eso singularmente mezclado con la tradición gaucha que ya existía en estas tierras.

Gramado un pedacito de Europa en Brasil Gramado, con una gastronomía de raíces europeas, es la capital nacional del chocolate artesanal de Brasil Secretaría de Turismo de Gramado

Gramado, capital nacional del chocolate artesanal con más de 30 fábricas propias —que, además de centros de venta, son una atracción en sí mismas por sus fachadas extravagantes, personajes y shows en vivo—, conserva la influencia alemana. Esto se percibe desde el momento en que se ingresa a la ciudad, a través de uno de los dos icónicos pórticos protagonistas de las fotos y souvenirs.

Como si se hubiera inspirado en un cuento de los hermanos Grimm, Leopoldo Rosenfeld, colono y empresario alemán, fue el pionero de este desarrollo urbano y turístico. Incluyó dos lagos artificiales en la ciudad como parques de uso público: el lago Negro, rodeado de árboles importados de la llamada selva negra alemana —bosque denso de la cadena montañosa que separa al país germánico de Francia—, y el lago Joaquina Rita Bier, escenario de una de las decenas de espectáculos navideños.

Y es que una de las curiosidades de Gramado es que celebra la Navidad más larga del mundo: son 100 días, de octubre a enero, donde la ciudad explota de luces, decoraciones, desfiles callejeros y espectáculos en vivo, y se llama Natal Luz.

Embed Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natal Luz de Gramado (@natalluzoficial) Natal Luz Oficial 2024

El centro de Gramado nace en el cruce de avenida Das Hortensias y Borges de Medeiros, justo donde se encuentra el hotel Serra Azul, el primer cinco estrellas de la ciudad —que con el tiempo se vio opacado por nuevos e imponentes hospedajes, como el Castelo Saint Andrews—, cómo no, junto a la Villa de Papá Noel.

Canela también se enciende durante Natal Luz y su catedral de piedra, ícono de la ciudad, es uno de los puntos más importantes de esta fiesta. Mal llamada parroquia de Lourdes, es una construcción gótica cuyo altar fue esculpido en madera y arcilla por un escultor uruguayo, Pablo Herrera. Durante la Navidad su torre campanario de 65 metros se convierte en el escenario de proyecciones, acróbatas y Papá Noel.

Pese a tanto despliegue, Gramado y Canela son muy limpias, sus municipalidades trabajan en conjunto para que todo funcione y se esfuerzan por mantener ese aire romántico que evoca el idealismo europeo del siglo XVII. La rúa Torta, una calle torcida e inclinada muy popular en fotos de Instagram (inspirada en Lombard Street de California), rodeada de luces y decoraciones, es la postal perfecta para hacerse una idea.

brasil gramado rua torta Rúa Torta, la popular calle torcida inspirada en Lombard Street de California Secretaría de Turismo de Gramado

Pero lo que le pone el broche de oro a este destino es su gastronomía: secuencia de fondue, sopa no pão y café colonial, además de las cucas —pastelitos típicos alemanes— que se pueden comer en cualquier esquina, y muchas vinotecas.

La secuencia de fondue es una cena en pasos que incluye fondue de queso, cortes de picanha —que traen crudos a la mesa para hacer en una pequeña plancha de asar a medida que se va comiendo—, verduras asadas y, de postre, fondue de chocolate. La sopa no pão es literalmente una sopa cremosa de diferentes sabores servida dentro de un pan. Y el café colonial es la más representativa­ de todas las comidas.

gastro Europa El fondue de chocolate es el postre de cabecera en los restaurantes gramadenses Secretaría de Turismo de Gramado

¿Quién dijo que una taza de café no va bien con una buena tabla de fiambres? ¿O el vino con tostadas y mermelada? Resulta que los primeros inmigrantes europeos se establecían en colonias agrícolas con sus familias, en donde cada una se dedicaba a un oficio además de a la tierra. Entonces, con mucho trabajo y poco tiempo de ocio, la merienda a veces llegaba a ser la única comida del día. Las familias se reunían para eso y los del tambo llevaban leche y queso, los del molino los granos, el pan y el café; había frutas, vino, embutidos, y la gente comía dulce y salado a la vez. Hoy, en honor a la tradición, todo esto se sirve en los llamados cafés coloniales al estilo buffet.

¿Nieve en Brasil?

Gramado y Canela están en el corazón de la sierra Gaúcha, que alcanza los 1.300 metros de altura y pertenece a la gran sierra General, que incluye a Paraguay, Uruguay (con la formación sierra de las Ánimas) y Argentina (Misiones).

Gramado está a 850 metros sobre el nivel del mar, altura más que suficiente para que los oídos se tapen por tramos. Y aunque alto, el paisaje no es árido ni parece el imperio de la piedra basáltica. Esta zona es conocida por el fenómeno llamado mar de nubes; las cimas de los morros están siempre rodeadas por un manto denso de niebla que comienza a subir a medida que avanza el día y se disipa a la noche. Con un clima que oscila entre los 8 y los 20 grados —y sensaciones térmicas bajo cero en invierno—, la vedette del paisaje es el agua nieve y las heladas.

gramado brasil nieve como en Europa El icónico portal de estilo bávaro (sobre la ruta RS 235) cubierto de nieve en 2013. Secretaría de Turismo de Gramado

El destino es muy popular por la expectativa de que en invierno nieva, alimentada por un paisaje blanco rodeado de pinos, personajes nórdicos atendiendo tiendas o repartiendo folletos, y hasta nieve artificial en los techos. Sin embargo, a pesar de las inclemencias del clima, del inusual frío para ser Brasil y de que casi siempre está chispeando, el último registro de nieve en Gramado data de 2013.

Viven del turismo: hay de todo para hacer y habrá más

Gramado tiene turismo todo el año también por la cantidad de festivales de los que es sede. Además del Natal Luz, la ciudad tiene mucha vida en Pascua. En marzo también se toman muy en serio la vendimia, fiesta influenciada por su proximidad con las localidades de tradición italiana. Y hasta tienen su propia gala de cine en agosto.

Durante el glamuroso Festival de Cine de Gramado —que va por su edición número 53— una alfombra roja se despliega a lo largo de la rúa Coberta (un boulevar comercial techado) para que estrellas del cine brasileño y latinoamericano desfilen antes de la ceremonia en el Palacio de los Festivales. Allí se verá quiénes se llevarán a casa el kikito; algo así como un premio Oscar, pero elaborado por artesanos locales que representa al Dios del buen humor.

festival de cine de gramado El Palacio de los Festivales durante el Festival de Cine de Gramado Secretaría de Turismo de Gramado

Con un centro que ya tenía una belleza escénica equivalente a un set de filmación de Hollywood, Gramado sigue agregando atracciones. Ahora tiene también un museo de cera al mejor estilo estadounidense; otros de autos deportivos, de lujo y clásicos —con la opción de conducir alguno—; un imponente espacio dedicado a la NASA con un cohete en la entrada; otro a la NBA; un museo de la moda, del perfume, de las piedras preciosas, del vino, del sexo, y varios parques destinados a la memoria alemana.

Se puede decir con propiedad que es el lugar más temático de Brasil, y además, una prueba ferviente de que el brasileño tiene una inventiva increíble, porque todo lo sabe convertir en turismo. Por ejemplo, hace más de 40 años un padre y su abuelo construyeron una casa de muñecas para que jugaran sus hijos/nietos, que luego se transformó en un pequeño barrio, y hoy es MiniMundo, una de las atracciones más tradicionales de Gramado. Son recreaciones a escala de mundos, personajes y sitios más emblemáticos de las grandes ciudades.

MiniMundo MiniMundo

Sin embargo, la atracción más demandada por las familias es SnowLand, un parque cerrado de nieve artificial en las afueras de la ciudad en donde se puede simular las actividades típicas de destinos de invierno, como esquí o patinaje sobre hielo. Otro similar en popularidad es Acquamotion, termas de agua entre 36 y 40 grados, con piscinas infinitas y miradores hacia la floresta.

Donde comienza Canela hay un circuito interesante formado por Mundo Vapor —museo del tren, popular entre los turistas por su fachada, que replica el histórico descarrilamiento de Montparnasse de 1895—, la famosa rueda gigante y una sucursal de una de las cadenas brasileñas de tiendas con mayor presencia del país, Havan, con su famosa réplica de la estatua de la Libertad y una fachada que simula­ la Casa Blanca.

SnowLand gramado Brasil SnowLand

AquaMotion gramado Brasil Acquamotion

Gramado y Canela están en una permanente expansión; en cada visita uno se topa con algún proyecto nuevo o encuentra algo en construcción. Lo último fue Lumni, el primer parque nocturno de Gramado con 12 hectáreas de extensión que ofrece una experiencia inmersiva de luces y emociones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lumni Experience (@lumni.gramado)

Naturaleza y acción, Canela es ecoturismo

Canela, que es apenas un poco más alta que Gramado (900 metros), resulta un excelente destino para el turismo de aventura.

Esta ciudad alberga dos gigantescos parques naturales, que además son áreas de conservación de la sierra Gaúcha: el parque estatal de Caracol y el parque de la Herradura. El primero de ellos se extiende en 25 hectáreas protegidas. Lleva el mismo nombre que el arroyo que por ahí corre y que termina en una caída de agua de 131 metros. El parque cuenta con miradores abiertos y cerrados para fotografiar la cascada, una escalera por la piedra para los intrépidos que quieran acercarse al agua, senderos para contemplar fauna y flora por la sombra —los coatíes pueden ser una tierna compañía—, un paseo en teleférico hacia el punto más alto, tirolesa y hasta salto de péndulo.

PARQUE ESTADUAL CARACOL BRASIL Cascada del Caracol en el Parque Estatal Caracol en Canela, Brasil Milene Breito

El parque de la Herradura, por su parte, lleva ese nombre porque desde lo alto se aprecia claramente su forma de huella de caballo. Cuando se dice “desde lo alto”, se hace referencia al mirador de vidrio SkyGlass, una plataforma de cristal que sigue la forma de herradura, desde la que se tiene una vista de 360° de todo el parque y del abismo. Debajo de él circula la atracción estrella del lugar: un riel del que penden 14 sillas solo para los valientes que se animan a sentarse con las piernas colgando al vacío.

SkyGlass Brasil SkyGlass

La altura de todas estas atracciones parece ser la clave para contemplar el paisaje, sin embargo, la que es considerada una de las vistas más espectaculares de la región, ubicada justo entre Gramado y Canela, no es más que un “simple” mirador cerca del centro urbano, sin costo.

La vista es hacia el valle de Quilombo. Este lugar, muchas veces oculto por la niebla pero con los mejores amaneceres y atardeceres cuando está despejado, es un bolsón entre montañas y bosques cuyo nombre (quilombo, del portugués con raíces africanas, que quiere decir “encuentro”) recuerda haber sido alguna vez un punto de reunión para peones. Pues nadie se atrevía a bajar allí para molestarlos.

En definitiva, todo lo que este lugar muestra a los ojos cuenta su historia. Gramado y Canela no son solo un capricho arquitectónico de algunos colonos en constante crecimiento, sino que son la materialización de parte de las raíces culturales de un rincón gaúcho de Brasil que, con aroma a chocolate y madera, escenarios de cuento y una Navidad eterna, ofrece una experiencia más que completa.

—

¿Cómo llegar a Gramado?

ruta brasil gramado canela

Hay varias formas. En vehículo propio es la alternativa más pintoresca: una vez en territorio brasileño se toma la ruta BR 116, que en Porto Alegre se desvía hacia el norte en dirección a Nova Petrópolis. En esta localidad alemana se toma la RS 235 que conduce a Gramado y sigue hasta Canela. A este recorrido se lo conoce como la Ruta Romántica, un corredor turístico a través de distintas poblaciones bávaras.

Pero para quienes priorizan el tiempo sobre el paisaje, la vía más rápida es seguir por la 116 solo hasta Nova Hamburgo y de allí tomar la RS239 a Taquara, donde nace la RS115 hacia Igrejinha y Gramado.

Desde Montevideo son 900 km y unas 12 horas de viaje, con un gasto de peajes que ronda los 2.500 pesos ida y vuelta entre ambos países. Si se busca ahorrarse el estrés de manejar, otra opción es el ómnibus, que sale alrededor de 4.000 pesos: se combina Montevideo-Porto Alegre y, desde allí, un transfer o bus de línea que llega a Gramado en poco más de dos horas. También se pueden contratar excursiones completas con hotel y traslados.

Ir en avión no es la vía más conveniente, ya que no hay vuelos directos de Montevideo a Porto Alegre y se requiere al menos una escala para viajar.