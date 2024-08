Quién es Oliver Jeffers, el autor e ilustrador de libros infantiles del momento

“Cuando era pequeño nunca contemplé tener un trabajo de verdad, solo pensaba que podría jugar y explorar para siempre, y eso es, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo”, dijo Jeffers en una entrevista para el portal El Mundo, de España, en 2018. “Cuando era pequeño nunca contemplé tener un trabajo de verdad, solo pensaba que podría jugar y explorar para siempre, y eso es, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo”, dijo Jeffers en una entrevista para el portal El Mundo, de España, en 2018.

Al presente, Jeffers tiene unos 20 libros, y contando. En algunos solo hizo las ilustraciones, pero más de una decena son 100% de creación propia (texto y dibujos). Reside en Brooklyn, Nueva York, junto a su esposa, Suzanne, y sus dos hijos pequeños, Harland y Mari.

La impronta del artista

El escritor, ilustrador y artista logró con sus dibujos lo que solo unos pocos consiguen: una combinación de trazos, líneas, colores y formas que, al verlas, a nadie le pueden quedar dudas de que son obra de él. Una vez que se conoce una ilustración de Jeffers, se la puede identificar de nuevo sin errores. Por ese logro, desde hace varios años sus dibujos saltaron del papel, los libros y las pantallas y llegaron a las paredes de museos e instituciones de todo el mundo. Llegaron a exposiciones individuales en galerías de Londres­, Nueva York, y a la Praise Shadows Art Gallery, de Boston.

Su obra artística rescata elementos de la pintura figurativa expresada en lonas u objetos de tres dimensiones. Los dibujos van, en general, acompañados de frases o palabras sueltas en una tipografía manuscrita que también ya es casi una insignia. Los temas de su creación artística incluyen perspectivas sobre el mundo, memoria y mortalidad. Con frecuencia expresa en sus obras el poder de la comunidad y la historia, y resalta las líneas imaginarias entre la tierra y el cielo.

Lo que construiremos.jpg

Los temas y tramas de sus libros tienen mucho que ver con un descubrimiento y una observación atenta del mundo. De hecho, su libro Aquí estamos: notas para vivir en el planeta Tierra (2017) fue una especie de guía que escribió para su hijo Harland cuando tenía apenas dos meses, como una forma de explicarle cómo funciona la vida en el lugar donde vive. El éxito de ese libro fue tal que en 2020 se adaptó al formato audiovisual, con una película animada narrada por la actriz Meryl Streep que se exhibió en la plataforma de streaming Apple TV+.

De aquel libro de 2017 surgió también una nueva línea narrativa en los cuentos de Jeffers, a través de la que intenta concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. En esa línea, en 2020 publicó Lo que construiremos, sobre un padre y una hija que imaginan un futuro juntos, dedicado a su hija Mari.

ADR_1916.jpg Del libro Perdido y encontrado, de Oliver Jeffers Adrián Echeverriaga

Para niños y para padres

Los libros de Jeffers atraen a una infinidad de niños en todo el mundo. Pero su obra también atrae a las madres, los padres, los cuidadores y todos los adultos que rodean a esos niños. A ellos dedica el autor guiños y chistes en algunos de sus cuentos. "Mis libros tienden a ser así porque son los padres los que tienen que pagarlos y leerlos una y otra vez cada noche (risas). No es algo que haga premeditadamente, el apelar a ambos al mismo tiempo, pero es algo que, así lo he notado a largo de los años, funciona como un bonus. Yo trato de entretenerme a mí mismo mientras escribo e ilustro estos libros y parece que la mayoría de los niños de cuatro y cinco años comparten mi sentido del humor", dijo a El País de España en una entrevista en 2018.

Por la curiosidad, la ironía y el humor de los temas que trata en sus obras, Jeffers es reconocido como más que un autor de libros infantiles, más que un ilustrador y más que un artista. En una conferencia reciente sobre el clima se lo presentó como “observador y traductor”, y él se hizo eco de esa descripción en su página web. Es que, con frecuencia, usa su plataforma y sus redes para observar y comentar lo que sucede en el mundo, desde una visión positiva, optimista y esperanzadora, y siempre con un llamado a la acción.

Aunque él sabe que los lectores de sus cuentos probablemente no lo sigan en las redes sociales (quizás porque ni siquiera tienen acceso a ellas), publica en Instagram contenidos de actualidad, con sus dibujos­, con su impronta, dirigidos a los grandes. Por ejemplo, en febrero de 2023 compartió una imagen de un dibujo de su autoría en el que se ve una tierra gris, desolada, una bomba explotando al fondo y, en primer plano, misiles de distintos tamaños, cada uno de ellos con una palabra inscrita, que forman la frase: “Why are we back here?” (¿Por qué estamos de vuelta aquí?). En el pie de foto, Jeffers explicó que ese día hacía un año que Rusia había invadido Ucrania sin previo aviso, y expresó su opinión sobre el conflicto bélico. Con publicaciones similares se ha expresado sobre el Brexit y algunas cuestiones políticas de Estados Unidos.

Según expresa en su propia página web oficial, Jeffers desconfía de los nacionalismos, los patriotismos y los aislacionismos. Quizás porque nació en una ciudad norirlandesa durante la incertidumbre política de los años 70 y 80. En sus obras de arte más recientes, analiza la historia de las fronteras creadas por el hombre, los vínculos humanos, cómo las personas se tratan las unas a las otras y la inacción ante tanta desunión. Su estrategia más frecuente es recurrir a las constelaciones de estrellas como forma de lograr un enfoque más amplio de la historia de la humanidad.

Pasan los años y Jeffers, lejos de quedar en el olvido, crece casi como una celebridad en todos los rubros en los que tiene influencia. Crecen sus obras de arte, sus dibujos, sus libros. De hecho, el próximo ya tiene título y fecha de publicación: Dónde esconder una estrella, en octubre de este año.