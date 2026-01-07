Se estrena en cines la nueva adaptación de 'El beso de la mujer araña', con Diego Luna y Jennifer Lopez

Más de un año después de su etapa de filmación en Uruguay, la nueva adaptación cinematográfica de El beso de la mujer araña, la novela de Manuel Puig, llega al cine en el país. El realizador y guionista ganador del Oscar Bill Condon (Dioses y monstruos, Dreamgirls, El quinto poder) escribió y dirigió la película, que tiene como protagonistas a Tonatiuh Elizarraraz, Diego Luna y Jennifer Lopez.
La conocida historia transcurre en una cárcel argentina en plena dictadura militar. Luis Molina (Elizarraraz), un peluquero homosexual, preso por presunta corrupción de menores de edad, pasa sus días preso viendo pasar en su mente películas imaginarias que tienen como estrella a una famosa actriz llamada Aurora (Lopez). En una de ellas Aurora es una mujer araña, que envenena a su presa con un beso. La soledad de Molina se termina cuando llega un nuevo compañero de celda, un militante marxista llamado Valentín Arregui Paz (Luna).