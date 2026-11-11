¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se estrena en cines la nueva comedia francesa de los directores de 'Amigos intocables'

Olivier Nakache y Eric Toledano dirigen Solo una ilusión, una película situada en el seno de una familia de clase media en los años 80

Solo una ilusión, una comedia francesa situada en los 80.

Solo una ilusión, una comedia francesa situada en los 80.

FOTO

Enec Cine
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Vincent tiene 12 años y vive en el seno de una familia de clase media en 1985. Los 13 años se acercan con todos los dilemas propios de la edad y una familia que, aunque podría haber sido peor, no colabora demasiado: su hermano mayor lo trata con distancia y sus padres tienen sus propios conflictos. En este pasaje de la infancia a la adultez, a Vincent le van apareciendo todas las dudas inevitables: la identidad, la amistad, la familia, la religión, el deseo y el primer amor.

Olivier Nakache y Eric Toledano, directores y guionistas de la recordada Amigos intocables (que tuvo reversiones en casi todos los idiomas posibles), traen ahora Solo una ilusión. El elogio de Le Monde fue directo hacia los realizadores: “El talento de los dos cineastas para escribir diálogos divertidos y retratar situaciones tan cómicas como tiernas funciona a la perfección”. Mientras que Le Figaro definió a esta película francesa como: “Una comedia emotiva y nostálgica que acierta de pleno”.

Leé además

César Troncoso y Mario Silva en El baño del papa.
Video
Cine

La fe en los pedales: se reestrenó en cines ‘El baño del papa’, dos décadas después de su filmación
Daniel Raichijk y Valeria Sampedro.
Documental

El tiempo, el deseo, la soledad y la muerte según personas de la tercera edad
crisis de 2001: un documental recurre al material de archivo para volver al mes en el que empezo el derrumbe
Video
Recomendado

Crisis de 2001: un documental recurre al material de archivo para volver al mes en el que empezó el derrumbe

En cines.

Selección semanal
Turismo

Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

Por Redacción Búsqueda
Junta de Transparencia

La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

Por Federico Castillo
Medioambiente

COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

Por Lucía Cuberos
Seguros

Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Ofiuras o estrellas serpiente. 2025. Fotografía digital. 

Uruguay Sub200: el país bajo el mar en una muestra fotográfica

Por Redacción Galería
Alfonso Tort y Leonor Svarcas protagonizan Pulmones.

Leonor Svarcas y Alfonso Tort presentan en el Auditorio del Sodre la obra ‘Pulmones’ desde el 12 de noviembre

Por Cecilia Presa
Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Por Santiago Perroni
Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Por Redacción Galería