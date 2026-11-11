Se estrena en cines la nueva comedia francesa de los directores de 'Amigos intocables'

Vincent tiene 12 años y vive en el seno de una familia de clase media en 1985. Los 13 años se acercan con todos los dilemas propios de la edad y una familia que, aunque podría haber sido peor, no colabora demasiado: su hermano mayor lo trata con distancia y sus padres tienen sus propios conflictos. En este pasaje de la infancia a la adultez, a Vincent le van apareciendo todas las dudas inevitables: la identidad, la amistad, la familia, la religión, el deseo y el primer amor.
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Olivier Nakache y Eric Toledano, directores y guionistas de la recordada Amigos intocables (que tuvo reversiones en casi todos los idiomas posibles), traen ahora Solo una ilusión. El elogio de Le Monde fue directo hacia los realizadores: “El talento de los dos cineastas para escribir diálogos divertidos y retratar situaciones tan cómicas como tiernas funciona a la perfección”. Mientras que Le Figaro definió a esta película francesa como: “Una comedia emotiva y nostálgica que acierta de pleno”.