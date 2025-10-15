¡Hola !

Se estrena la obra de teatro ‘Animales de Dios’, basada en el fraude de Conexión Ganadera

Con humor ácido e ironía, Animales de Dios, inspirada en el caso real del fraude de Conexión Ganadera, se estrena en el Teatro El Galpón y el Teatro Victoria

Animales de Dios
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con dramaturgia de Marianella Morena y Florencia Caballero Bianchi, Animales de Dios llega al teatro para sacudir certezas y poner a prueba la fe frente al dinero y la manipulación colectiva. Inspirada en el caso real del fraude del fondo de inversión uruguayo Conexión Ganadera, la obra convierte un escándalo económico en una experiencia teatral tan lúcida como feroz.

Entre el humor ácido, la música y la ironía, Animales de Dios propone al público participar de un juego en el que los personajes se divierten con la tragedia ajena y exponen las grietas de una sociedad que vende progreso mientras adormece conciencias. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Álvaro Armand Ugón, María Mendive, Carlos Rompani Zorrilla y Alejandra Artigalás, y la participación especial del periodista Antonio Ladra.

Leé además

En julio, la Justicia imputó por estafa y lavado de activos a los principales responsables de Conexión Ganadera
Inversiones ganaderas

La DGI se presentó como acreedor de Conexión Ganadera; es un “balde de agua fría” para damnificados

Por Redacción Búsqueda
teatro de mascaras, clown y humor fisico en un unipersonal en el galpon
Recomendado

Teatro de máscaras, clown y humor físico en un unipersonal en El Galpón

Por Redacción Galería
Sala Uno del Teatro Circular.
Teatro inundado

La refacción del Teatro Circular, debido a la rotura de un caño en el Ateneo de Montevideo, llevará al menos seis meses

Por Javier Alfonso
Selección semanal
SNIS

Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

Por Leonel García
Ley de Presupuesto

Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

Por Nicolás Delgado
Oficialismo

Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

Por Santiago Sánchez
Terminal Cuenca del Plata

Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Por Redacción Búsqueda

