Se estrena la obra de teatro ‘Animales de Dios’, basada en el fraude de Conexión Ganadera

Con dramaturgia de Marianella Morena y Florencia Caballero Bianchi, Animales de Dios llega al teatro para sacudir certezas y poner a prueba la fe frente al dinero y la manipulación colectiva. Inspirada en el caso real del fraude del fondo de inversión uruguayo Conexión Ganadera, la obra convierte un escándalo económico en una experiencia teatral tan lúcida como feroz.
Entre el humor ácido, la música y la ironía, Animales de Dios propone al público participar de un juego en el que los personajes se divierten con la tragedia ajena y exponen las grietas de una sociedad que vende progreso mientras adormece conciencias. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Álvaro Armand Ugón, María Mendive, Carlos Rompani Zorrilla y Alejandra Artigalás, y la participación especial del periodista Antonio Ladra.