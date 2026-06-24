Se estrena ‘Supergirl’, la nueva película del universo de DC protagonizada por Milly Alcock

e Un adversario inesperado ataca demasiado cerca y obliga a la superheroína Kara Zor-El a tomar una decisión que lo cambia todo: abandonar cualquier intento de vida “normal” y lanzarse a una persecución que la llevará más allá de los límites conocidos del universo. Lo que comienza como una reacción impulsiva se transforma rápidamente en una misión personal atravesada por la pérdida, la rabia y la necesidad de justicia.
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Supergirl, el nuevo largometraje de DC Studios sigue a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, en ese viaje extremo en el que la venganza y la justicia empiezan a confundirse con peligro. En su camino, la heroína se enfrenta a mundos hostiles, a decisiones sin retorno y a una realidad en la que nada es completamente claro. La búsqueda del responsable del ataque se convierte en algo mucho más profundo: una exploración de sus propios límites, de su identidad y del peso de su poder en un universo que no perdona.
En medio de ese recorrido aparece un giro clave: Kara debe aliarse, contra todo pronóstico, con un compañero inesperado que no solo la acompaña en la misión, sino que también la desafía en cada paso. Esa relación tensa y compleja añade una capa humana a una historia marcada por la acción y la escala galáctica.
Dirigida por Craig Gillespie, la película cuenta, además, con un elenco que incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.