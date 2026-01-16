  • Cotizaciones
    viernes 16 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Con ‘blockbusters’, ‘biopics’ y grandes directores, el 2026 promete mucho cine

    El regreso de Steven Spielberg, un biopic sobre Michael Jackson y lo nuevo de Pedro Almodóvar. El 2026 se anuncia cargado de estrenos, en un sector impaciente por el retorno de los espectadores tras el repliegue de 2025

    Tom Cruise en Digger

    Tom Cruise en Digger

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las huelgas de guionistas y los incendios que azotaron Los Ángeles desestabilizaron la industria del entretenimiento en Estados Unidos, pero el sector se va recuperando poco a poco.

    El cine estadounidense comenzó a levantar cabeza en 2025, y esta tendencia tendría que confirmarse este año, con varias superproducciones.

    Leé además

    Tonatiuh (como Luis Molina) y Diego Luna (como Valentín Arregui) en El beso de la mujer araña (Bill Condon, 2025). 
    Cine

    ‘El beso de la mujer araña’, la revolucionaria novela de Manuel Puig y sus versiones en cine

    Por Juan Andrés Ferreira
    Willem Dafoe en The Souffleur.
    Estrenos en el este

    9 joyas del cine en 9 días en la nueva edición del José Ignacio International Film Festival

    Por Redacción Galería
    Embed - Super Mario Galaxy: La Película | Tráiler Oficial

    En abril está previsto el estreno de Super Mario Galaxy, una cinta de animación basada en el famoso videojuego. La película anterior, que ya contaba con las voces de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, causó furor en 2023.

    Ese mismo mes, otros dos esperados filmes llegarán a la cartelera: Michael, el biopic sobre el rey del pop, interpretado por su sobrino Jafaar Jackson, y El diablo viste a la moda 2, con Meryl Streep y Anne Hathaway, dos décadas después del éxito de la primera entrega.

    Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (SUB)

    "Toy Story 5", de los estudios Pixar, también será uno de los grandes acontecimientos del primer semestre del año.

    Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

    El éxito de las sagas

    Star Wars volverá a los cines en mayo, por primera vez desde 2019. The Mandalorian & Grogu, secuela en la gran pantalla de la serie de Disney+, con Pedro Pascal en el papel principal, explora el periodo de establecimiento de la República tras la caída del Imperio.

    Embed - The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22, 2026

    En julio está previsto el estreno de Spider-Man: Un nuevo día, con Tom Holland, una de las franquicias más exitosas.

    Embed - SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA - Tom Holland Nuevo Traje Revelado

    A finales de año, Vengadores: Doomsday, la última producción de los estudios Marvel, verá la luz.

    Y también la tercera parte de Dune, de Denis Villeneuve, lo que desencadenará un pulso en la taquilla, que ya desde ahora se conoce como Dunesday.

    Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

    El regreso de los grandes directores

    En 2026 también se estrenarán las nuevas obras de grandes realizadores estadounidenses, como Christopher Nolan y Steven Spielberg.

    Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

    La odisea, de Nolan, una ambiciosa adaptación del poema épico de Homero, debe estrenarse a mediados de julio y cuenta con un reparto estelar, que incluye a Matt Damon, Zendaya y Robert Pattinson.

    De El día de la revelación de Spielberg, se ha filtrado poca información, solo que se trata de una película de ciencia ficción sobre un encuentro entre la humanidad y una civilización extraterrestre. En el elenco figuran Emily Blunt y Josh O'Connor.

    Embed - EL DÍA DE LA REVELACIÓN - Teaser tráiler oficial (SUB)

    El veterano Ridley Scott, de 88 años, tiene previsto estrenar en agosto The Dog Stars, cuya acción transcurre en un mundo devastado por una pandemia.

    Entre los directores hispanohablantes, destaca el mexicano Alejandro González Iñárritu, que estrenará Digger en setiembre, con Tom Cruise en el papel principal.

    Embed - DIGGER | Anuncio de título

    El español Pedro Almodóvar también tiene nueva película: Amarga Navidad, con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas.

    Embed - Amarga Navidad | Teaser Tráiler

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos
    Seguridad pública

    La Policía quiere desmitificar el éxito de los narcos con una campaña dirigida a niños y adolescentes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Montevideo captó casi US$ 500 millones en gasto de turistas del exterior en 2025; “ya no se vacía en verano”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo.

    Puerto: tras rescindir concesión a Lobraus, la ANP prevé ejecutar garantía por más de US$ 2 millones

    Por Ana Morales
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda
    Los presidentes del bloque Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el pasado 20 de diciembre.
    Video

    Un acuerdo para reordenar al bloque: el Mercosur y la UE firman en Asunción

    Por RFI
    Rodrigo Arim, director de la OPP, en la Torre Ejecutiva.

    Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

    Por Ismael Grau