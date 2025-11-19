Se inaugura la exposición 'Lugares' de Rafael Lorente

La exposición Lugares de Rafael Lorente es una selección de trabajos recientes del arquitecto y artista uruguayo, que exploran la memoria, el territorio y la pertenencia a un lugar.
La muestra reúne obras que recorren el barrio de la infancia de Rafael Lorente, Bella Vista, y que dialogan con hitos urbanos, influencias artísticas y distintos períodos de su trayectoria
La muestra, en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), reúne obras que recorren el barrio de la infancia de Lorente, Bella Vista, que dialogan con hitos urbanos, influencias artísticas y distintos períodos de su trayectoria, desde sus estudios con José Gurvich y Guillermo Fernández, hasta sus años en Madrid.
Durante la inauguración también se presentará la Semana de la Arquitectura, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, y cuyo objetivo será generar un espacio de encuentro y reflexión sobre la importancia de la arquitectura en la construcción de ciudades y entornos sostenibles.
Inauguración: jueves 20 de noviembre, 18.30 horas, en la sede de la SAU (Gonzalo Ramírez 2030). De lunes a viernes de 10 a 20 horas. Entrada libre.