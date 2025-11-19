¡Hola !

Se inaugura la exposición 'Lugares' de Rafael Lorente

La muestra reúne obras que recorren el barrio de la infancia de Rafael Lorente, Bella Vista, y que dialogan con hitos urbanos, influencias artísticas y distintos períodos de su trayectoria

rafael lorente
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La exposición Lugares de Rafael Lorente es una selección de trabajos recientes del arquitecto y artista uruguayo, que exploran la memoria, el territorio y la pertenencia a un lugar.

La muestra, en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), reúne obras que recorren el barrio de la infancia de Lorente, Bella Vista, que dialogan con hitos urbanos, influencias artísticas y distintos períodos de su trayectoria, desde sus estudios con José Gurvich y Guillermo Fernández, hasta sus años en Madrid.

rafael lorente 1

Durante la inauguración también se presentará la Semana de la Arquitectura, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, y cuyo objetivo será generar un espacio de encuentro y reflexión sobre la importancia de la arquitectura en la construcción de ciudades y entornos sostenibles.

Inauguración: jueves 20 de noviembre, 18.30 horas, en la sede de la SAU (Gonzalo Ramírez 2030). De lunes a viernes de 10 a 20 horas. Entrada libre.

