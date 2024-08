Buenos Aires y Montevideo: las ciudades de los mil y un estadios

Cavani-Bombonera-Boca-gol.jpg Edison Cavani festeja un gol de Boca en la Bombonera. AFP

Pero, claro, los excesos porteños y bonaerenses no terminan en Primera División. Si se cuentan los torneos del Ascenso, es decir, el Nacional y las primeras B y C, otros 10 clubes juegan en sus respectivas canchas porteñas y otros 40 son locales en sus campos del Gran Buenos Aires (GBA). Hay, además, unos pocos equipos que no cuentan con casa propia y deben alquilar para hacer de local. La lista de estadios en Capital Federal, en el Ascenso, se completa con Defensores de Belgrano, Ferro, Chicago, All Boys, Atlanta, Comunicaciones, Deportivo Español, Sacachispas, Excursionistas y Lamadrid.

A su vez, en el GBA también están las canchas de Almagro, Arsenal, Brown de Adrogué, Chacarita, Morón, Los Andes, Temperley, Quilmes, Acassuso, Almirante Brown, Colegiales, Estudiantes de Caseros, Fénix, Justo José de Urquiza, San Miguel, San Telmo, Talleres de Escalada, Tristán Suárez, UAI Urquiza, Defensores Unidos, Flandria, Cañuelas, Villa San Carlos, Argentino de Quilmes, Berazategui, Armenio, Laferrere, Merlo, El Porvenir, Midland, Ituzaingó, Alem, Luján, San Martín de Burzaco, Dock Sud, Italiano, Victoriano Arenas, Cambaceres, Central Ballester y Puerto Nuevo.

Una de las 18 canchas porteñas es la de San Lorenzo, en el Bajo Flores, enfrente de uno de los barrios más vulnerables. Curiosamente, el Nuevo Gasómetro es el campo más moderno de Buenos Aires, pero muchos de sus simpatizantes no ven la hora de abandonarlo. “Ya hicimos dos canchas, vamo a hacer tres, vamo a volver, al barrio que a San Lorenzo lo vio nacer”, canta la hinchada, decidida a volver al lugar en el quedaba el antiguo estadio del club, el Gasómetro original, donde San Lorenzo fue local entre 1916 y 1979, y en el que en 1985 empezó a funcionar un supermercado —ya comprado por el club para el operativo de regreso—.

Lo relevante del tema es que entre la cancha actual y la vieja, en Boedo, hay menos de tres kilómetros, y sin embargo para los hinchas es como si se tratara de otra ciudad, casi de otro país. Para ellos es tan importante San Lorenzo como Boedo, el barrio en el que vive la mayoría de los hinchas. Su voluntad para volver a jugar en lo que denominan “tierra santa” incluye una reivindicación: el Gasómetro fue demolido en 1981, durante la dictadura. En 2012, después de que decenas de miles de hinchas se movilizaran hasta la plaza de Mayo, el lugar de los grandes reclamos por justicia en Argentina, la legislatura porteña aprobó una “ley de restitución histórica” para que el club pudiera negociar con el supermercado la compra del terreno.

Estadios-Racing-e-Independiente.avif Estadios de Racing e Independiente, separado por pocos metros.

Como si el hombre pudiera cambiar de familia y de religión pero no de equipo ni de estadio —por algo San Lorenzo busca volver adonde quedaba el viejo Gasómetro—, los simpatizantes de Boca están alistados en la misión de quedarse en la Bombonera. Es un estadio con capacidad reducida, para menos de 55.000 espectadores, pero la mayoría de los hinchas lo siente como parte de su identidad y se niega a la mudanza que algunos dirigentes proyectaron hace años.

Así como el grupo musical Soda Stéreo definió a Buenos Aires como “la ciudad de la furia”, también podría haber cantado sobre “la ciudad de los estadios”. Las canchas de Racing e Independiente, los guapos de Avellaneda, parecen mellizas, están separadas por 200 metros. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, los empleados ingleses de los trenes y los primeros criollos fundaron un club casi en cada estación: Lanús, Banfield, Quilmes, Temperley, Arsenal (Sarandí), Los Andes (Lomas de Zamora), Arsenal (Sarandí), Defensa y Justicia (Florencio Varela), El Porvenir (Gerli), Talleres (Remedios de Escalada), Brown (Adrogué), Berazategui y San Martín (Burzaco), más Independiente y Racing, podrían fundar “La Superliga de la Zona Sur”.

Cada estadio tiene su detalle. Un equipo de Primera C, Victoriano Arenas, juega en una especie de península que forman las contaminadas aguas del Riachuelo, por lo que un auxiliar recoge en bote las pelotas que vuelan por encima del travesaño en cada partido. El terreno de Lamadrid queda enfrente de la única cárcel porteña, la de Devoto, desde donde, del otro lado de las rejas, los presos gritan los goles de los equipos visitantes. Y también están los clubes que durante la crisis de los 90 perdieron sus campos: fue cuando los excluidos del sistema, sin lugar donde dormir, ocuparon las canchas de Central Ballester y Muñiz para fundar primero un chaperío, después una villa, más tarde un asentamiento.

Semejante cantidad de canchas más la pasión de los hinchas —y la depreciación del peso argentino, claro—, generan una seducción irresistible para muchos extranjeros: cada vez más turistas aterrizan en Ezeiza para experimentar la atmósfera de los partidos de la Liga Profesional y las categorías del Ascenso. La oleada de fanáticos, en especial europeos, se acrecentó tras la explosión por los festejos de Catar 2022, cuando 5 millones de porteños y bonaerenses salieron a las calles para recibir a la selección. Además, la acumulación de fútbol casi todos los días y a diferentes horas (la Policía, para garantizar la presencia de efectivos, pide que no se jueguen partidos en simultáneo) facilita los planes de los turistas para multiplicar sus visitas a los estadios.

Estadio-Monumental-Buenos-Aires-AFP.jpg Estadio Monumental. AFP

Tim van Beek, un fanático de fútbol de Países Bajos, aprovechó a visitar las maravillas naturales de Argentina pero con clara predilección por el fútbol. “En mis dos viajes estuve en las cataratas del Iguazú y en el glaciar Perito Moreno, pero a la cancha de San Lorenzo fui cinco veces. Me hice fanático: en mi país veo videos de su hinchada en YouTube”, dice. Respecto a la violencia que caracteriza al fútbol argentino, Van Beek aclara: “Nunca me sentí en peligro pero, por la ubicación de algunos estadios, a algunos se puede ir solo y no pasa nada, como Vélez y Atlanta, pero en otros sí es indispensable asistir con un guía local, como San Lorenzo”.

Justamente, los turistas suelen asistir a los estadios con guías locales: cada estadio tiene su especialista, que antes del partido les cuenta la historia y la idiosincrasia del equipo. Quien los recibe en San Lorenzo es Fabián Navatta: “Vienen muchos alemanes, holandeses o escoceses, y dicen que Buenos Aires es la meca del turismo del fútbol. Les gusta mirar a la gente, les sacan fotos a las tribunas y se van enloquecidos. Encima, por el tipo de cambio, les resulta barato, y el Mundial potenció el interés. A veces los partidos son aburridos y yo me preocupo y me digo ‘uh, la van a pasar mal’, pero los tipos igual están encantados. No les interesa tanto el fútbol: sacan fotos a la gente, al alambrado, a las entradas, a la policía, a las luces, a las uniones de cemento. El otro día vinieron austríacos y holandeses a ver un partido que terminó 0 a 0 pero igual se fueron felices, cantando las canciones”, agrega.

Si esta cultura de conocer o coleccionar estadios en algunos países del mundo se llama groundhopping —saltar de un estadio a otro—, también podría denominarse Río de la Plata hopping. Es un acto de justicia poética que la primera final de los mundiales, la de 1930, se haya jugado en el Estadio Centenario, que en 2030 volverá a albergar un partido de la Copa del Mundo junto con otro en Argentina. En honor a la capital mundial de estadios, debería ser en Buenos Aires.