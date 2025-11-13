Oasis: nacimiento, caída y resurrección de la última gran banda del rock

Agosto de 1995. Treinta años atrás, como ahora, Uruguay bostezaba. El gobierno de Julio María Sanguinetti recién empezaba, y los titulares hablaban de inflación, de la política de siempre, de la mugre de Montevideo, de las calles rotas… y de una guerra peculiar: la de los CD y los casetes piratas. “Piratería de discos provoca pérdida anual de un millón de dólares”, advertía El País en su tapa, como si se tratara del fin del mundo. Esa era la gran batalla.

Pero a miles de kilómetros, en Inglaterra, se preparaba otro tipo de guerra: más ruidosa, más divertida y con guitarras de fondo. Era un choque de estilos, egos y canciones que iba a cambiar para siempre la música británica. Oasis contra Blur. Norte contra sur. Los rockeros de Mánchester frente a los chicos refinados de Londres, las dos bandas que marcaron el pulso de la música inglesa de los noventa cara a cara.

La saga de la música Oasis está de vuelta: el regreso de los hermanos Gallagher tras una de las rupturas más famosas del rock

Era 14 de agosto de 1995. Ese día, Oasis y Blur publicaron su nueva canción al mismo tiempo y el Reino Unido entero se dividió en dos bandos. En las disquerías, en los pubs y hasta en los colegios, todos tenían una opinión. Estaban los que bancaban a los hermanos Gallagher y los que se quedaban con el grupo del cantante Damon Albarn. “No es Stones contra Beatles. Nosotros somos ambos”, afirmó Noel Gallagher con la provocación que lo hizo famoso. “Ellos, en cambio, son los Monkees”, remató con desprecio, en referencia al grupo prefabricado californiano de los sesenta.

Eran otros tiempos. No existía la música digital ni los streamings, y los éxitos se medían en discos vendidos y rankings de radio. Las disquerías eran templos y los singles, armas de combate. Ganar significaba agotar copias en una semana, sonar en todas partes y ver tu cara en la tapa de la revista NME.

Pero el enfrentamiento de egos lo ganó Blur, aunque por poco. Country House superó a Roll With It en las listas, en parte porque el single de Blur era más barato. Los Gallagher no lo tomaron bien. En una de esas célebres calenturas, el hermano mayor, Noel, llegó a decir que deseaba que Albarn y el bajista Alex James “tuvieran sida y se murieran”.

Así nació la “batalla del britpop”, una guerra que definió los noventa y terminó coronando a Oasis como la última gran banda del rock, un título que hoy vuelven a defender con su regreso a los escenarios.

De Mánchester al mundo (y viceversa)

La historia completa ya forma parte del folclore británico, y el periodista argentino Sergio Marchi la vuelve a contar con lujo de detalles en Oasis, vivir para siempre. El libro, recién publicado por Editorial Sudamericana, recorre los años de gloria, peleas y reencuentros de Noel y Liam con una mezcla de información y anécdotas, escrita por alguien que conoce bien la historia.

En los noventa, el britpop fue mucho más que música, fue una actitud (¡Common, People!). En un Reino Unido que aún trataba de sacudirse la resaca de Margaret Thatcher, las guitarras de Oasis, Blur, Suede o Pulp ofrecían algo novedoso. “Si se desea comprender a Oasis, cuenta Marchi, es importante conocer la trama que hace posible la existencia de una banda de sus características: alejada de los laboratorios de marketing, forjada en plena calle y enraizada en un devenir de acontecimientos que desembocan en la existencia del britpop. Oasis encara el fenómeno, pero es la punta del iceberg. Y a la vez protagoniza otro, más grande quizá: el de ellos mismos, con su éxito enloquecedor, su lenta dispersión y su enorme influencia, aún palpable aunque el paisaje se vea tan diferente al de tres décadas atrás cuando gobernaban el mundo”.

Oasis-Fan-25 Un joven fanático de Oasis durante un show de la gira 2025. Oasis

Su madre, Peggy, los crio sola, y ese vínculo marcó su carácter: Noel, el cerebral; Liam, el impulsivo. Esa historia familiar, que explica buena parte de su genio y sus conflictos, atraviesa también las páginas del libro. Desde el trauma infantil, pasando por la consagración en Knebworth en 1996 ante 250.000 personas, hasta la reunión el pasado 4 de julio en Cardiff, Marchi reconstruye, con base en viejas entrevistas, otras biografías y archivo web, la historia sin mitificarla, con buen humor y un ritmo que hace que las páginas se pasen solas.

La relación con la ciudad también es parte esencial del relato. “Mánchester se transformó en un hervidero de bandas nuevas durante los años noventa, al calor del interés despertado por The Stone Roses, Happy Mondays, Inspiral Carpets y The Charlatans. Al tiempo que Noel recorría el mundo como asistente de los Inspiral (visitando Montevideo en noviembre de 1991), en Mánchester comenzaba a formarse un núcleo musical de destino incierto. Los protagonistas eran Paul McGuigan (en el bajo), Paul Arthurs (en la guitarra) y Chris Hutton (voz), tres jovencitos que decidieron unir fuerzas para formar una banda”, recuerda el autor sobre el germen antes de que los Gallagher aparecieran en escena.

Todo empezó con un nombre que casi nadie recuerda. The Rain era apenas un grupo de barrio en Mánchester hasta que Liam tomó el micrófono, echó al cantante y propuso algo mejor: Oasis (el nombre lo tomó, según Noel, de una tienda Adidas de la ciudad). Poco después se sumó su hermano en la guitarra. Juntos firmaron con Creation Records (el sello que tenía a The Jesus and Mary Chain y Primal Scream entre sus principales artistas) y en 1994 lanzaron Definitely Maybe, un debut que explotó en ventas y los hizo famosos.

El éxito se multiplicó un año después con What’s the Story (Morning Glory)?, el disco que convirtió a Oasis en un fenómeno mundial. Entre himnos como Wonderwall (elegida la mejor canción británica de toda la historia en 2005) y Don’t Look Back in Anger, los Gallagher se volvieron estrellas y enemigos en partes iguales. Las peleas internas crecieron al ritmo del ego, la fama y los vicios. Be Here Now (1997) marcó el exceso y el comienzo del declive: más enfrentamientos, más drogas y menos canciones buenas.

Los años siguientes fueron una montaña rusa. Entradas y salidas de músicos, sellos nuevos, discos irregulares (Standing on the Shoulder of Giants, Heathen Chemistry, Don’t Believe the Truth, Dig Out Your Soul) y peleas cada vez más públicas, la mayoría contadas al detalle por Marchi.

En 2009, Noel se hartó y la banda se disolvió a minutos de tocar en un festival en París. Pero la historia no termina ahí. Cada hermano siguió su propio rumbo. Liam formó Beady Eye y más tarde inició su carrera solista; Noel creó los High Flying Birds. Ambos pasaron por Montevideo para tocar en el Teatro de Verano. Liam en 2011 y Noel en 2016.

Noel-Gallagher Noel Gallagher durante un show de la nueva gira de Oasis. Oasis

Durante los 15 años en que Oasis estuvo separado, cuenta Marchi, “los misiles mediáticos volaron de un lado al otro, como manteniendo vivo ese club de la pelea entre los dos hermanos”. Noel definió a Liam como “el tipo más furioso que jamás encontrarás, un hombre con un cuchillo en un mundo de sopa”. Liam, en cambio, parece haberse comportado siempre, según Marchi, como el “hermano celoso”: dudó de la fidelidad de su primera esposa, insinuó que Noel no era padre de su propia hija y llegó a llamar “bruja” a la segunda mujer de su hermano, Sara MacDonald. “Todas cosas, anota Marchi, que hirieron a Noel personalmente hasta el punto de no retorno”. Y así lo recuerda el propio Liam: “Yo no me fui de Oasis, Noel Gallagher se fue de Oasis porque no se banca el rock and roll, así que ahora hace cosmic pop”.

Pero el año pasado algo cambió. El 28 de agosto de 2024, las cuentas de redes sociales oficiales de Oasis publicaron un mensaje que hizo temblar internet: “Las armas han silenciado. La gran espera terminó”. Después de 15 años de distancia, los Gallagher se reencontraban. En los últimos capítulos, Marchi lleva la historia hasta el presente: las carreras de ambos hermanos, el reencuentro con una foto en blanco y negro que dio la vuelta al mundo y los motivos que, según él, hicieron posible la reconciliación. El regreso de Oasis en 2025 superó todas las expectativas. La gira empezó en julio y no ha dejado un solo asiento libre. Este fin de semana (15 y 16) llegan al Monumental de Buenos Aires, con entradas agotadas desde hace meses.

Liam-Gallagher Liam Gallagher observa a los seguidores de Oasis durante un show de la gira regreso de la banda. Oasis

Un regreso que no es nostalgia

Más de la mitad de los 16 millones de nuevos oyentes de Oasis en Spotify este año tienen menos de 25 años, según la propia plataforma. Marchi intenta responder por qué una banda que se separó hace tanto sigue despertando tanta devoción. Su libro no revela secretos nuevos. Casi todo lo que cuenta ya es conocido, pero logra que el lector reviva lo que Oasis provocaba en los noventa y entienda por qué, 30 años después, su música sigue siendo tan escuchada. En perspectiva, ellos ganaron la guerra.

Y mientras Oasis recupera su trono, la historia parece repetirse por otro lado. Tres décadas después de aquellos titulares sobre los CD y casetes truchos, la piratería musical vuelve a crecer, esta vez en versión digital. Según el portal especializado Headphonesty, las búsquedas de “descargar MP3” en Google están en máximos históricos, los tutoriales para bajar canciones de YouTube suman millones de vistas y hasta los viejos reproductores iPod vuelven a ponerse de moda.

El streaming, que parecía haber resuelto todos los problemas de la música, empieza a mostrar sus fallas. Los artistas se quejan por lo poco que cobran, otros están abandonando algunas plataformas por razones éticas tras el conflicto en Gaza, por ejemplo, y muchos oyentes están cansados de que un algoritmo les diga qué escuchar. Cada vez más jóvenes eligen volver a guardar sus canciones, descargarlas, tenerlas a mano. Una forma de recuperar el control.

Y ahí el libro de Marchi cierra el círculo sin proponérselo. Oasis, vivir para siempre no solo cuenta cómo una banda vivió su auge y su caída, sino cómo la música sigue importando, incluso en tiempos de pantallas y algoritmos.