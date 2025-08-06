¡Hola !

'Suavecita', un unipersonal de la argentina Camila Peralta, entre erotismo y ciencia ficción

Una obra de Martín Bontempo que explora la tensión entre la medicina tradicional y la esperanza de la gente

Suavecita con Camila Peralta, en el Teatro El Galpón

FOTO

El Teatro El Galpón trae desde Argentina Suavecita, un unipersonal protagonizado por Camila Peralta, con dramaturgia y dirección de Martín Bontempo, que es una fantasía, un mito.

En el corazón de un hospital público del conurbano, Suavecita es más que una trabajadora de la salud. A sus espaldas corre un rumor: tiene un don. Y el Dr. Rodríguez lo sabe. Intrigado por su poder, la incorpora en una terapia experimental con pacientes terminales, desplegando un universo donde erotismo y ciencia ficción se entrelazan en un relato tan crudo como atrapante.

suavecita teatro

Su don es más grande de lo que imagina. A través de su performance, la obra explora la tensión entre la medicina tradicional y la esperanza de la gente, poniendo en escena a una mujer que navega entre lo sobrenatural y lo cotidiano con un objetivo profundamente humano: ganar dinero para mejorar la vida de su hija. Y así, entre lo mágico y lo terrenal, Suavecita construye su mito.

teatro el galpon suavecita

Consagrada por la crítica y el público, y galardonada por los principales premios teatrales de la región, como un premio ACE por actuación femenina y un Martín Fierro a Mejor unipersonal y actriz protagónica, Suavecita forma parte del Festival El Galpón Internacional que se desarrolla del 9 de agosto al 7 de setiembre.

Suavecita, en el Teatro El Galpón. Sábado 9 y domingo 10 de agosto, a las 21 y 19.30 h respectivamente. Entradas a 1.600 pesos por RedTickets. Por más información: teatroelgalpon.org.uy

