Taylor Jenkins Reid apunta a las estrellas en su nueva novela

Una noche, el verano pasado, después de que mi hija se metiera en la cama, salí de casa, miré el cielo y vi Venus a lo lejos. Brillaba más que cualquier estrella, suspendido justo por encima de los árboles. Mi hija y yo llevábamos varios días intentando encontrarlo. Sabía que debía dejarla dormir, pero al final me acerqué sin hacer ruido a su cuarto, abrí la puerta y le susurré:

Así empieza el prólogo de Atmosphere, la esperada novela de Taylor Jenkins Reid —una de las autoras más exitosas del momento—, recién llegada a las librerías este martes 3 de junio.

Esa noche en la que invitó a su hija a mirar el cielo fue el resultado de un interés creciente en las estrellas gracias a la pasión del personaje principal de Atmosphere. A partir de Joan Goodwin, la protagonista de la novela, una astrónoma apasionada, Jenkins Reid pasó de reconocer apenas la Osa Mayor a entender su “lugar en el mundo”.

La autora de 41 años nacida en Maryland se preparó antes de ponerse a escribir. Leyó documentos de la NASA, conversó con exdirectores­ de vuelo, consultó libros. Recién después se sintió en condiciones de desarrollar la trama. Entendió que el momento de su carrera era el indicado para escribir por fin una “historia de amor dramática y de alto riesgo”. Entonces se preguntó: “¿Cuál es mi Titanic?”, contó en una entrevista a Time.

Pocos días antes de la publicación del libro, Jenkins Reid fue tapa de esa revista; un hito para una mujer escritora teniendo en cuenta que la última en tener ese honor había sido Margaret Atwood en abril de 2020. “Cómo Taylor Jenkins Reid se convirtió en una potencia editorial” es el título del artículo con el que Time acompañó su portada de mayo.

Time Taylor Jenkins Reid.jpg

Los motivos para poner a Atwood en ese lugar probablemente fueron otros, porque ambas escritoras cultivan distintos perfiles, escriben diferente literatura, y tal vez atraigan distintos lectores.

De hecho, a Jenkins Reid le tocó leer, después de la publicación de su primer libro (Por siempre, unidos, 2013) críticas sobre lo liviano de sus historias y la simpleza de su escritura. Le pesó, y luchó contra eso; pensó cómo podía “mejorar” sus frases, ser “más literaria”. Pero en un momento soltó y se centró en sus lectores, nada más. Ahora sabe que busca “una sensación” y pudo amigarse con una idea: “Quizás no importe si soy elegante. Quizás solo soy divertida”.

Crear una atmósfera

Atmosphere es la novena novela de la autora del bestseller­ Los siete maridos de Evelyn Hugo, entre otros libros exitosos, como Todos quieren a Daisy Jones (2019), Malibú renace (2021) y El regreso de Carrie Soto (2022). En total, lleva vendidas 21 millones de copias en papel, e-book y audiolibros, en 42 idiomas diferentes.

La historia de Atmosphere tiene su principio en el verano de 1980, cuando Jane Goodwin­, profesora de Astrofísica, se presenta a un llamado de la NASA: están reclutando mujeres científicas para convertirlas en astronautas. Jane queda seleccionada y empieza a formarse en el Centro Espacial Johnson­ de Houston, junto con un grupo de mujeres y hombres: está Hank Redmond, piloto; John Griffin y Lydia Danes, especialistas de la misión, y está Vanessa Ford, una ingeniera aeronáutica que llama especialmente la atención de Joan. Las emociones compartidas los vuelven camaradas, pero lo de Joan y Vanessa se convierte en una historia de amor.

Casada con el guionista Alex Jenkins Reid, el padre de su hija, la escritora se ha sincerado recientemente respecto a su bisexualidad­. “Soy muy privada”, dice, “a veces ha sido difícil ver a la gente descartarme como una mujer heterosexual, pero tampoco les conté toda la historia”, dijo a Time. Fue su esposo quien llegó con un concepto sobre la identidad que a la autora le quedó resonando: “Mi atracción por las mujeres es una habitación de la casa que es mi identidad; Alex entendió que este libro trataba sobre mí pasando tiempo en esa habitación”, contó Reid en la entrevista; “y me ayudó a que el libro fuera lo más romántico y hermoso posible”.

El libro en el que la escritora se permitió habitar ese rincón de su vida es Atmosphere­. “Espero sinceramente que disfrutéis de esta historia —termina diciendo en el prólogo—. Pero, más aún, que Joan Goodwin los convenza para salir al exterior esta noche, cuando se vean las estrellas, y miren el cielo. Espero, de todo corazón, que Joan los pueda convencer para que se permitan asombrarse”.

Atmosphere Taylor Jenkins Reid.jpg

Editorial Stefano Books, 385 páginas, 850 pesos.

—

En el cine y la TV

Los libros de Taylor Jenkins Reid están teniendo una segunda vida en la pantalla, con adaptaciones al cine y series.

En la novela Todos quieren a Daisy Jones está basada la miniserie en formato documental Daisy Jones­ and the six, producida por Reese Witherspoon y disponible en Prime Video.

Los siete maridos de Evelyn Hugo­ está en proceso de ser adaptada por Netflix en formato película y Por siempre, unidos será una miniserie de la misma plataforma, con la producción ejecutiva de Laura Dern y Margaret­ Qualley.

El regreso de Carrie Soto va por el mismo camino pero a través de Serena Williams y la productora Picturestart, y Malibú renace por Hulu.

Aunque acaba de llegar a las librerías, ya está prevista una adaptación de Atmosphere al cine.