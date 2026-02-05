  • Cotizaciones
    La estrategia del comediante: Moré estrenó 'La RealiDAT' en el Teatro Circular

    El unipersonal de comedia escrito, dirigido e interpretado por el actor montevideano, va los viernes en Sala 2

    Moré en La realiDAT.

    Moré en La realiDAT.

    FOTO

    Yann de Lioncourt
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    El humor es misterioso. Lo que hace reír al público puede pasar por la dimensión textual, por el despliegue físico del comediante, por su audacia para acercarse a la fronteras del humor o por la complicidad que puede generarse entre el artista y el público. Puede ser que alguno de estos elementos sea el preponderante o que lo que incline la balanza sea una mezcla equilibrada de todos ellos.

    En La RealiDAT (los viernes de febrero a las 21 en Teatro Circular, entradas en RedTickets a $ 600), Moré se muestra decidido a explorar los límites del humor y establece una especie de batalla con el público. Más que romper la cuarta pared, al entrar a la Sala 2 del Circular uno se encuentra con una montaña de escombros y el actor, vestido de civil, está parado encima. Lo que alguna vez fue ese muro simbólico entre el escenario y la platea aquí está completamente demolido desde el vamos. El actor interactúa intensamente con los espectadores, pero, atención, no de un modo invasivo. Ante su particular bienvenida, queda muy claro quiénes están dispuestos a interactuar y quiénes no. Parte del código que propone Moré en este espectáculo pasa por esa interacción y, en ese sentido, este es un espectáculo que permite descubrir talentos histriónicos en la platea.

    La realidat

    La RealiDAT es una obra que tiene bastante de stand up, pero que también tiene la impronta teatral tradicional que implica la construcción de personajes con determinadas características. Un nombre, una procedencia concreta, una manera de hablar, una pequeña historia que traen como plataforma para después descargar su metralla de observación social, su visión satírica sobre el comportamiento humano.

    Sin dar demasiados detalles sobre los tres personajes, el primero presenta una matriz ciudadana, el segundo es de raíz campera, o del interior, y el tercero transita por la inversión de género, ya que es una mujer. El común denominador de los tres es la incomodidad de la incorrección en cuestiones como el género, la cancelación, la polarización en la política, la validez de las múltiples autopercepciones, el incremento de la susceptibilidad, que lleva al aumento incesante de la gente ofendida, y por supuesto la influencia determinante de las redes sociales en todas estas cuestiones.

    Robert More Teatro Circular
    Moré en el Circular.

    Moré en el Circular.

    Inspirado en artistas argentinos referenciales como Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, Moré se propuso resolver una crisis creativa con estos contenidos viscerales y llevar al extremo el juego con el público. Su mezcla de teatro dramático y café concert no es nada nueva, no está inventando nada; es un género que está arraigado en la escena rioplatense (incluido el carnaval uruguayo) desde hace al menos un siglo. Lo que Moré logra con La RealiDAT es una potente demostración de personalidad escénica para llevar al público a ese sitio misterioso y etéreo en el que cualquier cosa que el cómico diga o haga provoca la carcajada. Ese estado de comunión que todo comediante aspira a alcanzar sucede en la Sala 2.

