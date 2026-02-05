La estrategia del comediante: Moré estrenó 'La RealiDAT' en el Teatro Circular

El humor es misterioso. Lo que hace reír al público puede pasar por la dimensión textual, por el despliegue físico del comediante, por su audacia para acercarse a la fronteras del humor o por la complicidad que puede generarse entre el artista y el público. Puede ser que alguno de estos elementos sea el preponderante o que lo que incline la balanza sea una mezcla equilibrada de todos ellos.

En La RealiDAT (los viernes de febrero a las 21 en Teatro Circular, entradas en RedTickets a $ 600), Moré se muestra decidido a explorar los límites del humor y establece una especie de batalla con el público. Más que romper la cuarta pared, al entrar a la Sala 2 del Circular uno se encuentra con una montaña de escombros y el actor, vestido de civil, está parado encima. Lo que alguna vez fue ese muro simbólico entre el escenario y la platea aquí está completamente demolido desde el vamos. El actor interactúa intensamente con los espectadores, pero, atención, no de un modo invasivo. Ante su particular bienvenida, queda muy claro quiénes están dispuestos a interactuar y quiénes no. Parte del código que propone Moré en este espectáculo pasa por esa interacción y, en ese sentido, este es un espectáculo que permite descubrir talentos histriónicos en la platea.

La realidat La RealiDAT es una obra que tiene bastante de stand up, pero que también tiene la impronta teatral tradicional que implica la construcción de personajes con determinadas características. Un nombre, una procedencia concreta, una manera de hablar, una pequeña historia que traen como plataforma para después descargar su metralla de observación social, su visión satírica sobre el comportamiento humano.

Sin dar demasiados detalles sobre los tres personajes, el primero presenta una matriz ciudadana, el segundo es de raíz campera, o del interior, y el tercero transita por la inversión de género, ya que es una mujer. El común denominador de los tres es la incomodidad de la incorrección en cuestiones como el género, la cancelación, la polarización en la política, la validez de las múltiples autopercepciones, el incremento de la susceptibilidad, que lleva al aumento incesante de la gente ofendida, y por supuesto la influencia determinante de las redes sociales en todas estas cuestiones.