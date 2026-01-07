Teatro, misterio y fantasía en el Castillo Pittamiglio

Los sábados de enero, el icónico edificio de la rambla Gandhi se transforma en escenario vivo. El Castillo Pittamiglio organiza visitas guiadas teatralizadas —lideradas por personajes como Baltasar, Sherlock Holmes y el Mago Merlín—, experiencias multimedia y obras nocturnas que exploran el terror, la fantasía y el misterio, sin perder el espíritu lúdico y familiar que define su programación cultural.
Más que un museo, en el Pittamiglio el teatro se vive viendo, escuchando, caminando, resolviendo enigmas y dejándose llevar por la imaginación. Además de las visitas guiadas, una propuesta teatral con hologramas y realidad aumentada y otra algo más espeluznante son parte de la grilla de este verano.
Hologramas: el guardián de la luz tiene como protagonista a Telmo Valdemar, el último farero de un linaje antiguo; y El castillo del horror cuenta la historia de un vampiro y un castillo en penumbras habitado por criaturas increíbles.
Sábado 10: Visita guiada con el Mago Merlín, 19.30 h
Sábado 17: Visita guiada con Sherlock Holmes, 19.30 h
Sábado 24: Visita guiada con el Mago Merlín, 19.30 h
Sábado 31: Hologramas: el guardián de la luz, 20.00 h
Sábado 31: El castillo del horror, 21.30 h
Entrada por espectáculo 700 pesos, 2 x 1.050 o pack familia 4 x 1.200, a la venta en RedTickets y boletería del teatro. Reservas al 096 205 734.