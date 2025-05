Mi mamá me odia: El Galpón estrenó la primera obra de Martin McDonagh en Uruguay

La reina de la belleza de leenane_PER0991 TEATRO EL GALPON (c)A_Persichetti 2025.jpg Myriam Gleijer

Estrenada en 1989, La reina de belleza de Leenane es el debut teatral de McDonagh, un texto cuya versión de Broadway fue nominado al Tony en 1998. Junto con autores como Martin Crimp, Sarah Kane, Tom Stoppard y Caryl Churchill, este dramaturgo angloirlandés fue parte del movimiento In-Yer-Face (voz popular inglesa traducible como “en tu cara”) que llevó al extremo la visceralidad del “teatro de la crueldad” de Antonin Artaud. Un teatro punk, radical, violento, directo, carente de metáfora y de belleza poética, aunque no de poética. Vaya si la tiene. Una poética descarnada, pesimista y desesperanzada, pero poética al fin. En obras como The Pillowman, A Very Very Very Dark Matter y La reina… el autor, así como sus colegas generacionales, vuelca las miserias de la sociedad encima de los espectadores. Las vomita.