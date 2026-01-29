  • Cotizaciones
    El infierno de las adicciones y el duro camino de la rehabilitación, en el escenario de El Galpón

    Camila Durán brilla en Personas, lugares & cosas, obra teatral del inglés Duncan Macmillan, dirigida por Margarita Musto, hasta el 8 de febrero en sala Campodónico

    Camila Durán protagoniza Personas, lugares & cosas

    Camila Durán protagoniza 'Personas, lugares & cosas'

    FOTO

    Alejandro Persichetti
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    El título principal de la temporada de verano de El Galpón, en la sala Campodónico, es la obra Personas, lugares & cosas, una potente historia de contenido social escrita por el dramaturgo británico Duncan Macmillan, dirigida por Margarita Musto y estrenada en la segunda mitad de 2025.

    Se trata de un relato crudo e intenso, del duro periplo de Emma, una joven actriz, adicta a varias drogas y alcohólica, hacia su rehabilitación. El arduo y errático camino de la recuperación, repleto de obstáculos, es el corazón de esta historia. Después de tocar fondo y experimentar la destrucción de sus vínculos, su trabajo y su proyección a futuro, la protagonista, interpretada por la joven y talentosa actriz de El Galpón Camila Durán, decide internarse en esta clínica de desintoxicación.

    Embed - Personas, Lugares & Cosas - Spot FHD

    Sebastián Serantes, Levón y Lucía Rossini ofrecen los contrapesos actorales necesarios para conducir la acción dramática a buen puerto. El elenco se completa con Guadalupe Pimienta, Giuliano Rabino, Marcos Acuña, Anael Bazterrica, Silvia García y Lucil Cáceres Roca.

    El texto de Macmillan profundiza con lucidez y maestría en el interior de la mente de Emma, y logra revelar su fragilidad, sus contradicciones y sus latentes impulsos de resiliencia que la mantienen aferrada a la sobrevivencia.

    PERSONAS-LUGARES-Y-COSAS_PER4394-Teatro-El-Galpon-cA_Persichetti-2025-scaled
    Camila Durán y Lucía Rossini en Personas, lugares & cosas.

    Camila Durán y Lucía Rossini en Personas, lugares & cosas.

    El otro centro de gravedad es la propia clínica de rehabilitación, con sus personajes, sus conflictos, sus luces y sus sombras. También aparece por omisión ese enemigo ominoso, invisible y omnipresente al que todos combaten, porque queda claro que los que están a cargo de los grupos también son adictos, pero en estados más avanzados de la recuperación. “¿Qué tienen las drogas que hace tan difícil vivir sin ellas una vez que experimentamos sus efectos? ¿Qué brindan a cambio de un brevísimo tiempo de placer y plenitud que luego obliga a pagar costos tan altos en malestar, soledad y desconexión?”. Esas interrogantes son el cimiento conceptual de la obra.

    En el texto promocional de la obra, la compañía expresa: “Desde su fundación, nuestro Teatro El Galpón ha ejercido una función social: hacer del teatro un espacio de resistencia, pensamiento crítico y transformación colectiva. Esta obra se inscribe plenamente en esa tradición. La obra propone una reflexión urgente sobre la presión de alcanzar el éxito en una sociedad atravesada por lógicas de producción, rendimiento y autoexplotación. Al mismo tiempo, interroga los sistemas de salud mental y rehabilitación, el abordaje de las adicciones y la imposición de relatos normativos sobre lo que significa ser una persona ‘sana’. Montar esta obra implica asumir una postura política frente a estos temas. En un mundo que anestesia, patologiza o criminaliza el sufrimiento y a los adictos, esta obra lo pone en escena sin filtros”.

    PERSONAS-LUGARES-Y-COSAS_PER4648-Teatro-El-Galpon-cA_Persichetti-2025-scaled
    Levón, Anael Bazterrica y Camila Durán en Personas, lugares & cosas.

    Levón, Anael Bazterrica y Camila Durán en Personas, lugares & cosas.

    Y agrega: “Como institución artística, ya hemos abordado problemáticas profundas como la vejez y el sistema de cuidados a través de dos obras recientes de gran impacto. Ahora, Personas, lugares y cosas viene a ocupar el otro polo de esta conversación social: la juventud, sus fragilidades y sus estrategias de supervivencia emocional en un mundo que muchas veces se vuelve inhabitable. Programar esta obra es, en sí mismo, una forma de cuidado”.

    Quedan cuatro funciones (entradas en RedTickets y boletería) hasta el domingo 8, los sábados a las 21 y los domingos a las 19.30.

