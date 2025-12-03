¡Hola !

‘The New Yorker’ celebra sus 100 años de existencia con un documental en Netflix

La famosa revista de Nueva York abre las puertas de su redacción para un documental que muestra cómo se trabaja en ese medio

The New Yorker (2)

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En 1925, Harold Ross, editor fundador de The New Yorker, imaginó una revista de ingenio, reportajes, ficción, arte y crítica: “Un reflejo en palabras e imágenes de la vida metropolitana”. Un siglo después, The New Yorker sigue vigente y es reconocida por la calidad de su información y la creatividad detrás de sus ilustraciones y caricaturas.

The New Yorker (1)

Por primera vez, la revista de Nueva York abre las puertas de su sala de redacción al director ganador del Oscar Marshall Curry, para un documental que celebra su centenario. En 96 minutos, el espectador puede tener un acceso sin precedentes al tras bambalinas de una de las revistas más reconocidas a nivel internacional, en un momento crucial para todos los medios de comunicación. El documental ofrece una mirada única a lo que hay detrás de un siglo entero de un periodismo intrépido, con publicaciones que marcaron a una generación y caricaturas inolvidables.

Leé además

Meryl Streep y Stanley Tucci por las calles de Nueva York durante el rodaje
Secuela

'El diablo viste a la moda 2' se filma en Nueva York: Meryl Streep y otros actores capturados por los paparazzi

Por Redacción Galería
Bruce Springsteen realizó una aparición sorpresa en el escenario al estrenarse su película autobiográfica.
Estreno con rock

La película de Bruce Springsteen se estrenó en Nueva York con show sorpresa del cantante y guitarrista

Por Redacción Galería
la serie documental sobre martin scorsese se presento en el festival de cine de nueva york
Première

La serie documental sobre Martin Scorsese se presentó en el Festival de Cine de Nueva York

Por Redacción Galería

Estreno: viernes 5 de diciembre en Netflix.

