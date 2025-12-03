‘The New Yorker’ celebra sus 100 años de existencia con un documental en Netflix

En 1925, Harold Ross, editor fundador de The New Yorker, imaginó una revista de ingenio, reportajes, ficción, arte y crítica: “Un reflejo en palabras e imágenes de la vida metropolitana”. Un siglo después, The New Yorker sigue vigente y es reconocida por la calidad de su información y la creatividad detrás de sus ilustraciones y caricaturas.
Por primera vez, la revista de Nueva York abre las puertas de su sala de redacción al director ganador del Oscar Marshall Curry, para un documental que celebra su centenario. En 96 minutos, el espectador puede tener un acceso sin precedentes al tras bambalinas de una de las revistas más reconocidas a nivel internacional, en un momento crucial para todos los medios de comunicación. El documental ofrece una mirada única a lo que hay detrás de un siglo entero de un periodismo intrépido, con publicaciones que marcaron a una generación y caricaturas inolvidables.