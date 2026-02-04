¡Hola !

The Platters se presentará en Enjoy Punta del Este, en una noche de clásicos eternos

La banda que marcó la música romántica regresa a Uruguay tras casi 20 años con un concierto único en Enjoy Punta del Este

Jovian K. Ford, Omar Ross, Brittany Michelle Wallace y Lance Bernard Bryant, integrantes de The Platters.

Jovian K. Ford, Omar Ross, Brittany Michelle Wallace y Lance Bernard Bryant, integrantes de The Platters.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Luego de dos décadas sin pisar escenarios uruguayos, The Platters vuelve al país como parte de su Gira Mundial 2026 con un show previo al Día de los enamorados. La cita será el en Enjoy Punta del Este y el repertorio incluirá clásicos inolvidables como Only you, The great pretender, Smoke gets in your eyes y Twilight time, canciones que todavía resuenan por su potencia emocional y sus armonías impecables.

La formación actual está integrada por Lance Bernard Bryant, vicepresidente de desarrollo creativo y capitán vocal; Omar Ross, vocal y compositor; Brittany Michelle Wallace como vocal femenina; y Jovian K. Ford como corista. En esta gira, también se presenta como parte de The Platters Barry Smith, uno de los integrantes originales de la agrupación musical. Juntos interpretarán clásicos del doo-wop, el soul y el pop vocal de los años 50. Con una puesta escénica cuidada y un nivel interpretativo de excelencia, el show de The Platters invita a revivir la magia de una época dorada que continúa conquistando nuevas audiencias.

Jueves 12 de febrero a las 21 horas. Entradas desde 60 dólares disponibles en Suticket.com

