Llegar, desenfundar, afinar, tocar: Mercedes disfruta su Jazz a la Calle con 400 músicos en nueve noches

La postal del puerto como decorado vivo, detrás del escenario, es una de las lindas novedades que deja Jazz a la Calle este año. El río Negro como telón de fondo, los botes amarrados, el tráfico por la rambla y la gente caminando por la vereda. Bien al frente, en el medio del césped, los músicos tocando sobre una pequeña tarima. La Manzana 19 es la nueva locación de los toques callejeros. Como ahí cerca, sobre los adoquines del barrio Puerto, en cada atardecer los músicos llegan con sus instrumentos, desenfundan, afinan, se hacen una seña y, sin saber ni cómo se llaman, tocan un tema de Coltrane, Miles Davis o Hugo Fattoruso. Es un espacio verde similar al de su vecina Manzana 20. Lo que allí ocurre se puede titular como Jazz a la plaza. Las dos manzanas son el epicentro de este Encuentro Internacional de Músicos que celebra esta semana su edición número 18.

En nueve jornadas, unos 200 músicos tocarán en el escenario principal, y otro tanto en el asfalto. Hasta el domingo 18, Mercedes es, como todos los eneros, el epicentro del jazz en Uruguay y la región.

El temporal del sábado 10 esquivó Mercedes. Llovió abundante pero temprano y, lo más importante, sin viento fuerte. Cero daño al escenario, que ya estaba armado. Luz, sonido, telones, tarimas y tres grandes pantallas led. Todo estaba pronto para que la Orquesta Escuela Jazz a la Calle abriera la primera de las nueve noches del festival al que sus creadores prefieren llamar “encuentro”.

Eso es lo que, después de casi 20 años, sigue siendo Jazz a la Calle: un verdadero encuentro de gente que ama la música . Un encuentro de músicos de todas partes del mundo y anfitriones mercedarios que se abrazan. Jazz a la Calle son besos y abrazos al principio, durante y al final, besos y abrazos durante nueve días. Así lo definió a Búsqueda el saxofonista Joaquín Pisciottano, que viajó a Mercedes desde Santa Lucía para tocar dos noches en las calles: “Este festival es como un gran hostel. Todo el tiempo te encontrás con gente con ganas de conocerse, intercambiar experiencias y compartir la música”.

Un encuentro musical en el que no solo se trata de gente que da conciertos, sino que todos, absolutamente todos los solistas y bandas que se presentan, dedican un par de horas para dar una clínica, charla, conferencia, taller, clase magistral, masterclass o como cada uno le llame, en la Casa de la Cultura de Mercedes. Algunos comparten conceptos musicales tocando sus instrumentos, otros hacen cantar o tocar instrumentos a los participantes, otros solo cuentan su historia y responden las preguntas del público.

JALC 2026 12 Los toques callejeros, todos los días al atardecer en el barrio Puerto. Javier Alfonso

“Buenas noches. Comienza Jazz a la Calle”. A las 22.15 del sábado 10 la inconfundible y engoladísima voz de Rossana Gioia, la presentadora oficial desde hace al menos una docena de ediciones, quebró el silencio y presentó a la orquesta formada por alumnos de la escuela de música creada por el Movimiento Cultural Jazz a la Calle en 2006, el año previo al primer encuentro. El ensamble hizo una muy buena performance, fruto de un apreciable trabajo durante todo el año. No se puede decir lo mismo del coro que acompañó al conjunto en algunos temas; evidentemente, no estuvo a la altura de la orquesta ni de la historia. Con más trabajo, seguramente el año próximo sí lo estará.

JALC 2026 3 Entre 1.500 y 2.000 personas por noche presencian los conciertos en la Manzana 20. Javier Alfonso

A continuación, Mercedes aplaudió fuerte dos conciertos estupendos. Primero al chelista peruanoargentino Rafael Delgado, quien con su sexteto y su portentoso violonchelo de cinco cuerdas recorrió el mapa musical de Sudamérica, hilvanando tango, milonga, chacarera, vals, festejo y otras músicas afroperuanas con un exquisita lectura jazzera. Y a última hora, al trombonista carioca Josiel Konrad, que encendió el escenario con su quinteto y su fusión de géneros popularísimos en Brasil, como el funk carioca, con jazz, soul y rock. Un arrollador despliegue de swing y poder rítmico que levantó de sus sillas playeras y puso a bailar a toda la Manzana.

JALC 2026 18 Uno de los tres escenarios callejeros. Javier Alfonso

La sede de la Utec de Mercedes, donde unos 200 estudiantes de Uruguay, Argentina y varios países de la región cursan la Tecnicatura en Jazz, se transforma durante esta semana en una múltiple sala de ensayo para los músicos que tocan en Jazz a la Calle. Al mediodía del domingo 11, el guitarrista argentino Alan Plachta, uno de los principales docentes de la escuela, termina de dirigir un ensayo con la Orquesta Utec, que tocará hoy jueves 15 en la Manzana 20. Estamos en la planta alta del edificio, donde recientemente se construyó un nuevo estudio de grabación de más de 100 metros cuadrados. Es una gran sala hecha de madera y grandes ventanales, más grande incluso que el histórico estudio montevideano Sondor, que podrá albergar a una formación sinfónica completa. En las próximas semanas se instalará la consola, que mide más de tres metros y, según dicen, es la más grande del país. Por ahora el recinto funciona como sala de clase y de ensayo, en breve comenzará a ser usada como auditorio para conciertos y cuando se terminen los trabajos de acondicionamiento acústico será la sala de grabación más grande del país.

JALC 2026 10 El nuevo estudio de grabación de la Utec de Mercedes. Javier Alfonso

El domingo 11 fue el día del tango y de las paraguayas. A primera hora, el grupo porteño Los Perros Ladran, formado por músicos menores de 30 años, demostró que el tango no es letra muerta, sino que oxigena completamente su sistema circulatorio cuando un puñado de jóvenes propone una relectura tanguera atravesada por incontables recursos musicales contemporáneos, con una manifiesta impronta jazzera.

Después, otro sacudón: la BandElaschica, de Asunción, una verdadera orquesta formada por nueve instrumentistas paraguayas, ofreció una notable demostración de energía y originalidad, ya que su ensamble es una verdadera coctelera que combina jazz, rock, soul y géneros folclóricos del país mediterráneo, como la polca, el chamamé y la guarania. Mercedes se rompió las manos aplaudiendo al noneto asunceño y ellas anunciaron que nunca habían recibido una ovación tan efusiva en sus ocho años de historia.

JALC 2026 8 El grupo BandElaschica, de Paraguay, tocó el domingo 11 en Jazz a la Calle. Javier Alfonso

El jazz más tradicional que pasó por Mercedes en estos días sonó el lunes 12. A primera hora, el joven dúo chileno Pino-Baos —el trompetista Alejandro Pino y el pianista Valentino Baos— le bajó tres cambios al vértigo predominante, pero no redujo la intensidad de emociones. Todo lo contrario: con su propuesta íntima, a pura melodía de bronce y marfil, la dupla hipnotizó a los más de 1.500 espectadores. Acto seguido, la virtuosa cantante argentina Mumi Pearson dio cátedra de interpretación vocal. Acompañada por un trío estupendo (piano, contrabajo y batería), ofreció una notable colección de clásicos del jazz estadounidense (Cole Porter, McCoy Tyner y Wayne Shorter, entre otros), con acento en el be-bop, basada en su disco Resolutions, y con su voz como protagonista.

JALC 2026 5 El grupo argentino Los Perros Ladran tocó el domingo 11 en la Manzana 20. Javier Alfonso

Quedan cuatro días más de Jazz a la Calle. Hoy jueves 15 está el saxofonista francés Baptiste Stanek, fuertemente vinculado a la Utec de Mercedes; el viernes 16, el baterista estadounidense Eric McPherson; el sábado 17 vuelve el extraordinario saxofonista brasileño Jota P, uno de los tantos brasileños que siempre vuelven a Mercedes (tocó durante los últimos años con Hermeto Pascoal), y el domingo 18 cierran el saxo uruguayo Gonzalo Levin y la todopoderosa Orquesta Forte de Copacabana. Todos los conciertos van en vivo por YouTube. Pero si nunca fueron a Jazz a la Calle, no lo duden. No lo olvidarán… y siempre tendrán ganas de volver.

Mercedes disfruta la 18a edición de Jazz a la Calle

Llegar, desenfundar, afinar, tocar

Leyenda: Los toques callejeros, el alma de Jazz a la Calle

Foto: Javier Alfonso