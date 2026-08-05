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Tres años después de su último show en Montevideo, vuelve Sara Hebe a la Sala del Museo

La cantante y compositora argentina presentará Negocionismo, su séptimo álbum

Sara Hebe
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La cantante y compositora argentina Sara Hebe, perteneciente a la escena del rap en Latinoamérica con estilos como punk, cumbia, reguetón y dancehall, vuelve a Montevideo tres años después de su último show en la ciudad para presentar en vivo su nuevo álbum.

En Negocionismo, su séptimo disco lanzado este año, la artista juega con las palabras negocio y negacionismo para plantear una crítica social actual acerca de una época en la que todo —desde el arte hasta la amistad, el tiempo y la tierra— se convierte en sujeto de monetización y medición.

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En el show, Hebe también recorrerá los éxitos de sus demás discos, Puntera, La hija del loco y Colectivo vacío, entre otros.

Viernes 14 de agosto a las 20 horas en Sala del Museo del Carnaval. Entradas a 1.280 pesos por RedTickets.

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