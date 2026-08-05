Tres años después de su último show en Montevideo, vuelve Sara Hebe a la Sala del Museo

La cantante y compositora argentina Sara Hebe, perteneciente a la escena del rap en Latinoamérica con estilos como punk, cumbia, reguetón y dancehall, vuelve a Montevideo tres años después de su último show en la ciudad para presentar en vivo su nuevo álbum.
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En Negocionismo, su séptimo disco lanzado este año, la artista juega con las palabras negocio y negacionismo para plantear una crítica social actual acerca de una época en la que todo —desde el arte hasta la amistad, el tiempo y la tierra— se convierte en sujeto de monetización y medición.