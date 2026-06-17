Un espectáculo que reúne la pasión y la fuerza del flamenco en el Sodre

Aire flamenco es una producción artística que reúne a profesores y alumnos de las diferentes disciplinas de la Escuela Integral de Arte Flamenco Naranjo y Olivo.
La puesta en escena recorre la esencia de este arte andaluz entre guitarras, canto y baile
Aire flamenco es una producción artística que reúne a profesores y alumnos de las diferentes disciplinas de la Escuela Integral de Arte Flamenco Naranjo y Olivo.
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Entre música en vivo, cante jondo y baile cautivador, la propuesta dirigida por Lola Munaretto, Romina Dogliotti y Nicolás Narváez pretende despertar los sentidos a través de la fuerza, la pasión y la elegancia del flamenco, con una puesta en escena que recorre la esencia de este arte andaluz mediante guitarras, canto y baile.
La guitarra estará a cargo de Maikel Pereyra, mientras que Jonathan Acosta será el encargado de la percusión.
Miércoles 24 de junio a las 21 h en Auditorio Nelly Goitiño (Sodre). Entradas a 550 y 600 pesos por Tickantel.