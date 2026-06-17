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Un espectáculo que reúne la pasión y la fuerza del flamenco en el Sodre

La puesta en escena recorre la esencia de este arte andaluz entre guitarras, canto y baile

Flamenco
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Aire flamenco es una producción artística que reúne a profesores y alumnos de las diferentes disciplinas de la Escuela Integral de Arte Flamenco Naranjo y Olivo.

Entre música en vivo, cante jondo y baile cautivador, la propuesta dirigida por Lola Munaretto, Romina Dogliotti y Nicolás Narváez pretende despertar los sentidos a través de la fuerza, la pasión y la elegancia del flamenco, con una puesta en escena que recorre la esencia de este arte andaluz mediante guitarras, canto y baile.

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La guitarra estará a cargo de Maikel Pereyra, mientras que Jonathan Acosta será el encargado de la percusión.

Miércoles 24 de junio a las 21 h en Auditorio Nelly Goitiño (Sodre). Entradas a 550 y 600 pesos por Tickantel.

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