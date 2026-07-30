Un fascinante micromundo giratorio llega al anfiteatro del Sodre

Cuando se acaba la cuerda, prodigiosa obra de teatro de objetos de Paula Evans y Diego Azar, estará del miércoles 5 al domingo 9 en el espacio para 36 espectadores situado en el hall del Auditorio Adela Reta

Una cajita de música. Tan mínimo como una cajita de música. Y tan inabarcable como una cajita de música. En uno de esos objetos entrañables y misteriosos, que nos conectan con la magia de la infancia, transcurre esta historia. Pero se trata de una verdadera cajota de música, porque es del tamaño de una cama. De hecho, está construida con una cama de una plaza como base para la estructura. Esta caja simula ser un edificio y está habitada por un puñado de diminutas bailarinas que viven en cada uno de los apartamentos. Son algo así como títeres de carne y hueso, animados con las manos y los pies de una sola titiritera.

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Cuando se acaba la cuerda, obra de teatro de objetos para un puñado de espectadores, estrenada en 2025 en espacios reducidos y caseros de la ciudad, es una creación tan extraordinaria como única de Paula Evans; ella es quien está a cargo de la dramaturgia, la dirección, el diseño de la escenografía y el vestuario de la obra y, sobre todo, de la interpretación. Su trabajo se puede dividir entre manipulación, con manos y dedos, y algo que se podría llamar pedipulación, algo así como la animación de personajes con los pies. De ella solo vemos sus extremidades, no su rostro.

A un costado, sentado frente a un teclado, está el músico Diego Azar, compositor, intérprete e ingeniero de sonido vinculado a múltiples proyectos, entre ellos la Orquesta Subtropical, conjunto que lidera desde hace más de una década. Azar, autor de la música original y el diseño sonoro de la obra, interpreta en vivo la banda sonora. Su instrumento tiene la apariencia de un teclado, pero en realidad es un complejo sistema informático experimental, programado por él, que produce sonidos digitales a partir de directivas análogas que el músico genera mediante comandos de voz, la digitación en el teclado y movimientos codificados de sus manos en el aire. Sí, así, con las manos surcando el aire.

Con su voz y sus manos, Azar no solo genera la banda sonora, sino que, en forma sincrónica, comanda los mecanismos y automatismos que abren y cierran las puertitas y ventanitas de nuestro edificio, y enciende y apaga las decenas de focos que lo iluminan. Una demencia, tan increíble como fascinante. Un desafío a los sentidos, que no acreditan lo que perciben.

El sonido sintetizado que produce con su máquina inefable es un prodigio de expresividad: no hay voces, aunque hay ruiditos que las emulan; no hay notas ni instrumentos conocidos. Lo que hay es una sonoridad estrambótica y sugerente, que ofrece un marco auditivo tan único como el artefacto escenográfico que alberga la historia. Hay que verlo dibujar con sus manos en el aire. Todo sucede en tiempo real, sin grabaciones. Mientras Evans mueve los personajes, Azar mueve el aire con el sonido.