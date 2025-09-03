Un festival internacional de artes escénicas para niños y adolescentes

Acercar el mundo de las artes escénicas a niños, niñas y adolescentes a través de experiencias transformadoras. Este es el objetivo de Rodamundo, un festival internacional de artes escénicas que se realiza desde el año 2021.
En su tercera edición se presentarán espectáculos de teatro, música, clown, danza e instalaciones interactivas, de artistas tanto nacionales como de España y Francia. Además, habrá talleres y mesas de actividades, una propuesta pensada para potenciar el pensamiento crítico y la imaginación.
La programación, centrada en propuestas pedagógicas y estéticas que promueven la reflexión, recorrerá varios teatros y salas de Montevideo, como el Auditorio Nacional del Sodre, el Teatro Solís, el Centro Cultural de España, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, La Gringa Teatro y Teatro El Galpón.
Del sábado 20 al sábado 27 de setiembre a las 15 horas. Entradas a 600 pesos por Tickantel, la web de Rodamundo y boleterías.