‘Valor sentimental’, la película noruega precandidata al Oscar, se estrena en cines

La película, dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve y Elle Fanning, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes

SentimentalValue_Renate-Reinsve_Inga-Ibsdotter-Lilleaas

FOTO

Kasper Tuxen
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película. Aunque ella lo rechaza, Gustav decide seguir adelante y utilizar la casa familiar como escenario de su nuevo rodaje, lo que reaviva las tensiones entre ellos, sobre todo cuando llega una joven actriz de Hollywood que acepta el papel en su lugar. El vínculo entre las hermanas se convertirá en su mayor refugio frente a las heridas del pasado.

SentimentalValue_Renate_Reinsve_Stellan_Skarsgard

De esto se trata la película Valor sentimental, dirigida por el noruego Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas. El filme no para de cosechar éxitos. Obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, ocho nominaciones a los Globos de Oro y ahora se perfila como precandidata al Oscar.

Embed

Estreno en cines: viernes 26 de diciembre.

